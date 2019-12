Udinese-Napoli, voti ai tecnici: niente svolta, Ancelotti soffre senza 9

© foto di Insidefoto/Image Sport

E' terminato col risultato di 1-1 il secondo anticipo della quindicesima giornata di Serie A tra Udinese e Napoli: un punteggio che non può rendere felici i ragazzi di Carlo Ancelotti, anche se fino al 69' erano sotto di un gol (Zielinski ha risposto a Lasagna). Con questo pari, i friulani staccano Sassuolo e Lecce, e raggiungono quota 15, mentre gli azzurri si portano a +3 dal Parma ma perdono ulteriore terreno dall'Atalanta. Di seguito il nostro giudizio sui tecnici e su come le squadre hanno interpretato la gara:

LUCA GOTTI 6,5 - A differenza di quanto accaduto a Roma mette in campo una squadra che sa quello che vuole e come ottenerlo: in nove dietro la linea del pallone, Okaka a difendere alla morte ogni possesso e Lasagna a sfruttare gli spiragli tra le maglie della difesa azzurra. Dopo un primo tempo di zero sofferenza, nella ripresa, complice anche un comprensibile calo fisico, il centrocampo non riesce più a contenere le avanzate azzurre, ma neanche l'inserimento di Llorente porta pericolo a Musso, beffato però dalla gran giocata di Zielinski.

CARLO ANCELOTTI 5,5 - La formazione iniziale sembra palesemente sbagliata e il tecnico lo ammette anche nell'intervista post-partita. L'apatia dimostrata al cospetto dell'Udinese, ne è la controprova. Una decina di cross non sfruttati segnalano l'esigenza di un centravanti e la mancanza di alternarive al gioco sulle fasce è un altro campanello d'allarme vista la perdurante assenza di Milik. I senatori intanto continuano a deludere: Callejon, Mertens, Koulibaly stesso. Nessuno lesina impegno, ma chi dovrebbe fare la differenza in questo momento risulta spesso un peso piuttosto che punto di forza. La fine del tunnel sembra ancora molto lontana.

