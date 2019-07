Udinese, Pozzo: "Noi guardiamo alla zona Europa. Pordenone? Orgoglio"

© foto di Andrea Ninni/Image Sport

Il patron dell'Udinese, Giampaolo Pozzo, ha parlato ai microfoni di Sky Sport iniziando da Igor Tudor. "È un allenatore che ha fatto vedere, nei momenti difficili, la sua personalità e le sue capacità. Ha meritato la riconferma, siamo contenti di andare avanti con lui. Noi siamo convinti di avere una rosa importante, la nostra volontà è sempre stata quella di non guardare alla salvezza ma alle coppe europee. Ci siamo arrivati, altre volte, insistiamo per ritornarci. Questo campionato ci farà dimenticare gli ultimi 3-4 che non sono stati il massimo".

Una battuta anche sul Pordenone, neopromosso nella cadetteria. "Noi siamo solidali con il movimento calcio, il fatto che il Pordenone, dopo tanti anni, sia arrivato in Serie B è un orgoglio regionale. Noi vorremmo magari anche il derby, il prossimo anno, in A".