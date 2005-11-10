Udinese, futuro di Runjaic e non solo. Riflettori anche sul mercato: Binks e Basic nel mirino

Il momento dell’Udinese non è certo dei più semplici. Le 5 sconfitte consecutive hanno messo a rischio la panchina di Runjaic, che adesso però dovrà provare a consolidare la sua posizione nel difficile match di campionato contro il Milan. Se da una parte il presente è il campo, dall’altra l’Udinese continua il suo lavoro anche sul futuro. I bianconeri stanno seguendo Luis Binks, difensore centrale mancino classe 2001 attualmente in forza al Brøndby. Su di lui ci sono club della Bundesliga. Tra l’altro ha anche un passato al Bologna. Il club danese, che lo ha acquistato dal Coventry nel luglio 2025 per una cifra di 3 milioni di euro più bonus, non ha alcuna intenzione di cederlo soprattutto a metà stagione.

Nel caso per l’Udinese sarebbe un investimento per l’estate in linea con le operazioni fatte negli ultimi anni e che hanno poi prodotto introiti importanti grazie ad un lavoro d valorizzazione. Nel contempo i friuliani per gennaio pensano anche al centrocampo considerato che Lovric è ormai ai margini del progetto. L’ultimo nome che è entrato nei radar dell’Udinese è quello di Ivan Basic, classe 2002, mediano mancino che gioca in Kazakistan nelle file dell'Astana ed è nel giro della Nazionale della Bosnia Erzegovina. Il suo profilo è già monitorato da club inglesi, uno su tutti l’Hull City che ha già preso informazioni. Il discorso è ancora prematuro ma l’Udinese comincia a muoversi. Tra un mese, dopo la sosta, lo scenario sarà sicuramente più chiaro.