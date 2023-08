ufficiale Empoli, doppio colpo dall'Atalanta: arrivano sia Cambiaghi che Kovalenko

Doppio colpo in casa Empoli, che negli scorsi minuti ha depositato in Lega i contratti di Viktor Kovalenko e Nicolò Cambiaghi, pronti a cominciare una nuova avventura in Toscana. Il centrocampista ucraino, dopo due anni di prestito allo Spezia, arriva in maglia Empoli in prestito con diritto di riscatto, mentre Cambiaghi torna in maglia azzurra dopo lo scorso anno, in prestito secco.

I due giocatori sono già arrivati ad Empoli e sono a disposizione di mister Paolo Zanetti, che dunque potrà contare su entrambi in vista dei prossimi impegni di campionato dei toscani, reduci da due ko in queste prime due uscite ufficiali della stagione.