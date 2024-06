Giannichedda: "Lazio, mi aspetto chiarezza da subito. Rottura con Tudor? Penso di no"

Giuliano Giannichedda, intervenuto ai taccuini tag24.it ha parlato della Lazio: "Mi aspetto soprattutto chiarezza, da subito. Bisognava aver programmato già da prima, ma adesso è ancora più necessario farlo immediatamente. La Lazio deve capire la direzione in cui andare e i giocatori da prendere. Deve individuare quali sono i ruoli di maggior emergenza e quali i profili esatti da andare a prendere per coprire i buchi evidenti in questa stagione. Le squadre si attrezzano tutte e se vuoi fare un campionato di alta classifica devi essere bravo a trovare giocatori validi. Il club dovrà concordare con il mister la linea da seguire.

È chiaro che la Lazio aveva comprato giocatori che andavano bene a Sarri e adesso Tudor ha bisogno di calciatori con caratteristiche diverse. Già se pensiamo agli esterni di attacco è evidente che questa squadra non può andar bene per il nuovo allenatore. Giocare 4-3-3 oppure 3-4-2-1 è completamente diverso. Se la Lazio ha deciso di puntare su Tudor adesso dovrà comprare i calciatori adeguati al suo modulo.

Rottura con Tudor? Sinceramente penso di no, sarebbe un paradosso. È andato via Sarri e la Lazio ha deciso di puntare su Tudor, cambiare ancora sarebbe assurdo. In questa estate di mercato il club dovrà prendere almeno cinque o sei giocatori importanti e farlo in un clima non positivo non andrebbe bene. È chiaro che nel calcio siamo abituati al fatto che può succedere sempre di tutto. Quello che viene detto oggi magari domani non è più vero ed è tutto in continua evoluzione. Al di là di tutto però, prima si riesce a chiarire questa situazione e meglio è".