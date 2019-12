Fonte: figc.it

Il Procuratore Federale Giuseppe Pecoraro ha rassegnato oggi le dimissioni dall’incarico per motivi personali. L’ex Prefetto di Roma, subentrato a Stefano Palazzi, era stato nominato a capo della Procura Federale FIGC nel corso del Consiglio Federale del 31 agosto 2016.

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha ringraziato Giuseppe Pecoraro per il lavoro proficuo svolto con reciproca soddisfazione in questi anni, formulando nello stesso tempo i migliori auspici per il futuro.