ufficiale Hellas Verona, preso Ronaldo Vieira a centrocampo. Vestirà la maglia numero 26

vedi letture

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Hellas Verona annuncia l'arrivo in squadra del guineense Ronaldo Vieira, tesserato in tempi record dalla Sampdoria: "Hellas Verona FC comunica di aver acquisito da U.C. Sampdoria - a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2021, con diritto di opzione per l'acquisizione definitiva - le prestazioni sportive del calciatore Ronaldo Vieira, che ha scelto il 26 come numero di maglia. Nato a Bissau il 19 luglio 1998, Ronaldo Augusto Vieira Nan è un centrocampista centrale guineense con cittadinanza portoghese, naturalizzato inglese, nominato nel 2018 dal CIES Football Observatory fra i 20 migliori calciatori under 20 del calcio europeo. Hellas Verona FC dà il benvenuto a Ronaldo Vieira, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia gialloblu".