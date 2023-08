ufficiale Monza, ecco Akpa Akpro: arriva a titolo temporaneo dalla Lazio

vedi letture

Adesso è ufficiale: Jean-Daniel Akpa Akpro è un giocatore del Monza. Di seguito il comunicato ufficiale del club brianzolo:

"Jean-Daniel Akpa Akpro è un nuovo giocatore del Monza. Il centrocampista arriva dalla Lazio a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2024, con diritto di riscatto. Nasce l’11 ottobre 1992 a Tolosa, dove cresce anche calcisticamente, esordendo in Ligue 1 a 18 anni, il 6 agosto 2011 contro l’Ajaccio. Con il Club francese gioca fino al 2017, collezionando 121 presenze in Ligue 1 e indossando anche la fascia da capitano a soli 23 anni.

Nel febbraio 2018 la Salernitana lo porta in Italia, dove diventa uno dei punti di forza della squadra e gioca 58 partite in Serie B, realizzando 2 gol. Il suo talento viene notato dalla Lazio, che lo acquista a fine estate 2020. Un mese dopo il debutto in Serie A contro il Cagliari, il 20 ottobre esordisce anche in Champions League, nella vittoria casalinga per 3-1 contro il Borussia Dortmund, in una serata magica in cui segna anche un gol. In due stagioni in biancoceleste colleziona 42 presenze in Serie A e 8 in Champions League. Nell’estate 2022 si trasferisce in prestito all’Empoli, contribuendo alla brillante salvezza dei toscani con 24 gare in Serie A e una rete. Vanta anche 17 presenze con la Nazionale della Costa d’Avorio, suo Paese d’origine, con cui ha partecipato al Mondiale 2014 e alla Coppa d’Africa, vinta nel 2015. Benvenuto Jean-Daniel!", si legge.