ufficiale Torino, Vlasic torna granata e stavolta a titolo definitivo. Ha firmato fino al 2027

Nikola Vlasic torna al Torino. Come già anticipato dal presidente del club granata, il croato torna in granata dopo un lungo inseguimento: "Il Torino Football Club è lieto di comunicare di aver acquisito dal West Ham United Football Club, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Nikola Vlasic. Il calciatore ha firmato un contratto sino al 30.06.27 con opzione per il ‘28.

Vlasic è nato a Spalato, in Croazia, il 4 ottobre 1997. Centrocampista offensivo, calcisticamente è cresciuto nelle giovanili dell’Hajduk Spalato, club con cui nella stagione 2014/15 ha debuttato tra i professionisti e anche esordito in Europa League diventando nell'occasione del suo primo gol - all'età di 16 anni, 9 mesi e 2 giorni - il più giovane marcatore di sempre degli spalatini nelle competizioni europee. Nel 2014 è stato inserito dal “The Guardian” tra i migliori 40 giocatori del mondo tra i nati nel 1997, mentre nel 2019 è stato indicato dalla Uefa come uno dei 50 giovani più promettenti per la stagione 2019-2020. Nel 2016 un altro primato personale diventando, a 18 anni, il più giovane capitano della storia dell'Hajduk Spalato. Dopo 120 presenze con la squadra della sua città, nella stagione 2017-18 il trasferimento in Inghilterra, all’Everton. Un anno dopo il passaggio al CSKA Mosca: con i russi 108 presenze - fra cui anche 6 in Champions League - e 33 reti. Successivamente una nuova esperienza in Premier League, con il West Ham (19 presenze, 1 gol). La scorsa stagione, al Toro, ha disputato 37 partite, segnato 5 gol e servito 8 assist tra campionato e Coppa Italia.

Sempre convocato nelle selezioni giovanili della Croazia (complessivamente 40 gare con 10 gol), per lui anche 50 presenze e 7 reti con la maglia della Nazionale. Vlasic appartiene a una famiglia di sportivi: suo papà Josko è stato un apprezzato decatleta, mentre sua sorella Blanka si è laureata due volte campionessa mondiale di salto in alto nel 2007 e nel 2009.

Tutto il Torino Football Club abbraccia Nikola Vlasic con un affettuoso “bentornato”: buon lavoro, Sempre Forza Toro!"