Un gol annullato e due legni: Hellas-Juve 0-0 al 45', meglio i gialloblù

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sette risultati utili consecutivi non si ottengono per caso. L'Hellas si conferma in uno straordinario momento di forma e mette sotto la Juventus per gran parte della prima frazione: al 45' il risultato al Bentegodi è fermo sullo 0-0, ma le occasioni sono fioccate da entrambe le parti.

Gol annullato e due legni - La squadra di Juric parte a mille ma sembra soffrire il fraseggio della Juventus nei primi dieci minuti: Higuain va al tiro da buona posizione dopo 90", Gunter evita guai grossi a Silvestri con una provvidenziale scivolata. Ben presto, però, l'intensità dei gialloblù cresce e i bianconeri cominciano a fare fatica; Faraoni costringe Szczesny a una grande parata con una saetta scagliata da posizione impossibile, sul corner successivo Rrahmani manca la deviazione vincente sul tiro sporco di Pessina. Gli uomini di Sarri riemergono di tanto in tanto e rischiano di far male: Douglas Costa sfrutta una prateria centrale e calcia dal limite dell'area, colpendo una clamorosa traversa. Sul ribaltamento di fronte, Kumbulla fa 1-0, deviando di testa una punizione calciata da Veloso. Massa, però, annulla per fuorigioco con l'aiuto del VAR. Il monologo dei padroni di casa si interrompe nel finale, complice anche un fisiologico calo fisico. E Ronaldo prova ad approfittarne: prima colpisce il palo con una deviazione, poi manda fuori di poco cercando l'angolo lontano. L'Hellas gioca e diverte, le occasioni migliori sono della Juve. Sarà decisiva la ripresa.