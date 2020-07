Un Golden Boy d'oro massiccio. Tuttosport esalta la crescita di Matthijs De Ligt

Un Golden Boy d'oro massiccio. Viene definito così Matthijs de Ligt da Tuttosport, quotidiano che assegna l'ambito premio per il miglior giovane d'Europa. Il difensore della Juventus vinse il riconoscimento nel 2018, da quel momento gli elogi con l'Ajax, l'arrivo in bianconero per oltre 75 milioni di euro, il peso della responsabilità del posto lasciato vuoto da Chiellini a inizio stagione e le prime critiche per qualche passaggio a vuoto, oltre alle 4 panchine fra dicembre e gennaio in favore di Demiral. In questo lasso di tempo, in cui sono successe tante cose, De Ligt è cresciuto e si è imposto per forza fisica, velocità, aggressività, lettura delle situazioni e supremazia nel gioco aereo. E per il quotidiano quella che si è vista è solo la punta di un iceberg destinato ad ingrandirsi ulteriormente in futuro.