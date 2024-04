Un nuovo Derby d'Italia sul mercato: sarà Inter contro Juventus per Mario Hermoso

In scadenza di contratto con l'Atletico Madrid, Mario Hermoso è stato tra i protagonisti dei Colchoneros in campo nella doppia sfida contro l'Inter. 6,5 in pagella nella gara del Metropolitano da parte di Tuttomercatoweb.com: " Funge da braccetto di sinistra, facendo il suo in area ma non rinunciando in qualche circostanza a farsi vedere anche nella metà campo avversaria". Promosso... Anche da Giuseppe Marotta? Le ultime dicono che dopo la Juventus e Cristiano Giuntoli, anche i nerazzurri staserebbe pensando all'ennesimo parametro zero.

Ascesa rapida

Hermoso ha scalato le gerarchie del calcio con la sua abilità difensiva e il talento nel costruire il gioco dalla retroguardia. Nato il 18 giugno 1995 a Madrid, ha iniziato la sua carriera calcistica nelle giovanili del Real Madrid, dove ha mostrato subito tutte le sue qualità da giovane promessa. Non è però esploso coi Blancos, visto che è con l'Espanyol che ha iniziato a diventare una realtà. Dopo essere entrato a far parte della squadra B dell'Espanyol nel 2017, ha rapidamente guadagnato un posto tra i big. Con la sua solida presenza in difesa e la capacità di anticipare i movimenti degli avversari, Hermoso è diventato un punto fermo nella linea difensiva dell'Espanyol. La sua eccezionale stagione 2018-2019 ha attirato l'attenzione dei giganti spagnoli, portandolo a trasferirsi all'Atlético Madrid nell'estate del 2019. Con l'Atleti, col passare del tempo, da braccetto mancino, è diventato uno dei riferimenti di Diego Simeone, lui che ha fatto tutta la trafila con la Spagna nelle categorie giovanili prima di fare il suo debutto nella nazionale maggiore nel 2019.

Di chi potrebbe prendere il posto?

Alla Juventus il discorso è molto lineare. Con Alex Sandro in scadenza, i bianconeri avranno bisogno di un giocatore polivalente, mancino, uno... Alla Mario Hermoso. La difesa poi rischia una rivoluzione, tra il possibile addio di Gleison Bremer per la clausola, il rinnovo in bilico di Daniele Rugani e un domani ancora da stabilire per Dean Huijsen. E l'Inter? E' chiaro che la vicenda Francesco Acerbi lascia aperte riflessioni anche sul futuro, il reparto però va rinforzato e 'allungato' anche a livello numerico e d'esperienza. E quello di Hermoso sarebbe ideale anche per Inzaghi.