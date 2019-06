Un salto di qualità certificato dal mercato. E' partita l'asta per Bennacer

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

A gennaio era virtualmente un giocatore del Napoli, col club azzurro che lo avrebbe lasciato in prestito all'Empoli fino al termine della stagione. Poi la società di Aurelio De Laurentiis ha preso tempo, forse troppo, e il futuro di Ismael Bennacer è stato rimesso in discussione.

Napoli, Genoa e Fiorentina - In Italia sono queste le squadre che seguono con maggiore interesse il centrocampista ex Arsenal. Che quest'anno, nonostante la retrocessione dell'Empoli, ha messo in mostra importanti miglioramenti dal punto di vista tattico e della personalità. Il Napoli ha apprezzato e non ha mai mollato definitivamente la presa. Il Genoa ne ha parlato con l'Empoli in concomitanza con la trattativa per liberare Andreazzoli, inserendo nell'operazione anche Ciccio Caputo (su ovvio suggerimento del nuovo allenatore). La Fiorentina è a caccia di un regista di qualità, pedina fondamentale ed imprescindibile nello scacchiere tattico di Vincenzo Montella.

Idea Lione - Nelle ultime ore però nella corsa al classe '97 si è inserito con forza anche l'Olympique Lione. Il club del presidente Aulas lo ha seguito e apprezzato durante l'ultimo campionato e nei prossimi giorni potrebbe lanciare l'offensiva. Le basi della trattativa? Almeno 15 milioni di euro bonus compresi.