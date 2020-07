Una SPAL sempre più in difficoltà, Cravero: "Vedo i ragazzi di Di Biagio già retrocessi"

vedi letture

Una SPAL sempre più in difficoltà è già sotto di due reti in casa con l'Udinese. Tanti errori individuali da parte di giocatori di Di Biagio, con la serie B che si avvicina: Roberto Cravero, opinionista di DAZN, nel corso della telecronaca della sfida, vede gli estensi già in serie B:" In questo momento c'è tanta confusione nella SPAL. Li vedo già retrocessi nella loro reazione".