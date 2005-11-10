Varela ha impressionato tutti. Il Napoli ci ha messo gli occhi, piace anche all'Arsenal

Otto reti in sette partite fra Serie A e Coppa Italia con una media di un gol ogni 74'. L'impatto di Gustavo Varela con il calcio italiano è stato impressionante. Ultimo show nella partita di lunedì contro il Cagliari dove ha realizzato una doppietta nel rotondo 4-0 per il Monza.

Acquistato per soli 2.5 milioni

Il giocatore è arrivato quest'estate dal Benfica per 2.5 milioni. Ma difficilmente qualcuno poteva aspettarsi questo rendimento persino a Monza, considerando che l'anno in prestito al Gil Vicente ha portato a un numero minore di gol rispetto a quelli già segnati fino a ottobre col Monza: 7 in 33 partite.

Napoli per gennaio? Serve prima la cessione di Lucca

E le sirene di mercato si sono già attivate. La Gazzetta dello Sport riporta di un interesse del Napoli già per la sessione di gennaio. Operazione difficile, ma in caso di cessione di Lorenzo Lucca le cose potrebbero cambiare. Tuttavia il Benfica ha la possibilità di pareggiare l'eventuale offerta (in più ha il 20% su futura plusvalenza). E occhio all'Arsenal, che lo sta seguendo.