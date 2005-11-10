Venezia, Nicola: "Siamo arrabbiati. Continuare a lavorare come stiamo facendo"

17.20 - Fra poco la conferenza stampa del tecnico del Venezia Davide Nicola dopo la sfida contro il Genoa al "Ferraris". Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

17.37 - Inizia la conferenza stampa di Davide Nicola.

Una sconfitta arrivata con un gran gol dell'ex.

"Credo che l'umore a fine partita era di un'arrabbiatura abbastanza importante. Sappiamo analizzare le partite e ne abbiamo fatte due. La prima si è vinta giocata in un modo come era giusto giocare contro una grande squadra e forse non meritavi l'intera posta in palio però l'hai presa. Oggi avresti storto il naso con un pareggio e l'hai persa. Quando lavori su certe cose, rischi di perderne altre. Però non abbiamo rischiato, c'è stato un gran gol di Ellertsson e bisogna fargli i complimenti. Però la prima occasione l'abbiamo avuta noi. Ho detto ai ragazzi di saper prendere tante facciate e continuare a lavorare come stiamo facendo. E noi siamo convinti che abbiamo i mezzi per salvarci".

Aver lasciato il gioco al Genoa è stata una vostra idea nel primo tempo?

Il gioco l'hanno avuto sulla linea difensiva. Noi li prendevamo con tre mezzali e due punte, gli abbiamo lasciato il giro palla ma non hanno avuto grandi occasioni. Stiamo lavorando ad un approccio per avere un equilibrio e non lasciare ripartenze facili. Nel secondo tempo ci siamo messi nella condizione di avere un giro palla e siamo stati più fluidi. Siamo una squadra che ha una predisposizione a giocare ma dobbiamo unire le due cose. Se siamo il Venezia e non siamo l'Inter c'è un motivo, vuol dire che dobbiamo costruirci i nostri numeri e lavorare".

Cosa è mancato?

"Mi piace un calcio veloce, abbiamo avuto occasioni ma dobbiamo essere più bravi nel palleggio. Nel primo tempo siamo stati attenti ma ci ha portato ad essere più statici".

Che idea si è fatto della nuova linea arbitrale?

"Non è stata una partita cattiva ma combattuta. Ho visto una partita corretta. E' chiaro che le nuove indicazioni portano ad un aumento del calcio giocato. L'importante è che l'interpretazione che viene data deve essere più univoca possibile in tutte le partita. Io sono abituato a vedere quali regole vengono applicate, a seguirle e a trovare il buono da tutto questo".

17.44 - Termina la conferenza stampa di Davide Nicola.