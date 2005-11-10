Venezia-Napoli, le formazioni ufficiali: Lucca titolare quasi un anno dopo. C'è Beukema

Il Napoli torna subito in campo dopo la sconfitta per 3-1 contro il Villarreal in Champions League. Oggi alle 15 gli azzurri saranno di scena al Pier Luigi Penzo contro il Venezia per la settima giornata di Serie A. Massimiliano Allegri prepara diverse rotazioni per gestire le energie dopo l'impegno europeo, con il Napoli chiamato a reagire immediatamente: il 3-0 rifilato al Frosinone aveva dato segnali incoraggianti, ma il successivo ko in Spagna ha riportato alla luce le difficoltà di un avvio di stagione nel quale sono già arrivate quattro sconfitte, oltre a tre vittorie e un pareggio.

Venezia-Napoli, Nicola debutta sulla panchina dei lagunari

Grande novità invece sulla panchina del Venezia, dove Davide Nicola farà il suo esordio dopo essere subentrato all'esonerato Giovanni Stroppa. Il nuovo allenatore dovrebbe ripartire dal 3-5-2, mantenendo quindi una struttura tattica simile a quella utilizzata precedentemente. Restano da valutare le condizioni di alcuni calciatori reduci da problemi fisici, mentre Correia sarà ancora indisponibile. Per il Napoli sarà dunque una trasferta insidiosa, contro una squadra pronta a cercare una reazione immediata sotto la guida del nuovo tecnico. Di seguito le formazioni ufficiali.

Le formazioni ufficiali di Venezia-Napoli

Venezia (3-5-2): Stankovic; Halhal, Juan Jesus, Moreno; Hainaut, Kike Perez, Basic, Sohm, Haps; Yeboah, Adams.

Napoli (3-4-2-1): Meret; Beukema, Rrahmani, Badiashile; Di Lorenzo, Gilmour, Lobotka, Spinazzola; Giovane, McTominay; Lucca