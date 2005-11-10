Venezia, la situazione infortunati: da Correia a Busio, Bella-Kotchap e Adorante

Una settimana di serenità quella vissuta dal Venezia in seguito alla vittoria, a dir poco sofferta, ottenuta contro il Napoli. Alla prima in panchina Davide Nicola è riuscito a invertire la rotta dei risultati che aveva portato fin lì a sei sconfitte consecutive in campionato, più quella in Coppa Italia.

All'orizzonte ora c'è un match delicato per provare a non perdere lo slancio dato dall'inaspettato successo: domenica alle 15 l'Unione fa visita al Genoa di Daniele De Rossi. Uno scontro diretto in piena regola, per il quale Nicola potrebbe recuperare qualche tassello dall'infermeria. Detto che Mazzocchi ha una forma sempre migliore, visto che è riuscito a prendere parte già all'ultimo match subentrando nella ripresa, ci sono da valutare le condizioni di Gianluca Busio e Armel Bella-Kotchap.

Entrambi sono ormai agli sgoccioli del percorso riabilitativo e si capirà nelle prossime ore se potranno puntare almeno alla panchina con il Grifone. Arrivano novità anche per le condizioni di Thierry Correia, infortunatosi dopo otto minuti a Bergamo, contro l'Atalanta: l'esterno ha subito un risentimento muscolare al flessore sinistro e non sarà del match nemmeno con i rossoblu. Notizie positive anche sul fronte Adorante, come vi abbiamo raccontato: l'attaccante sta finendo la parte riabilitativa e presto tornerà fra i convocati (clicca qui per le novità su Adorante).