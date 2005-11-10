Venezia, Stankovic: "Che soddisfazione aiutare i miei compagni. Nicola ci ha dato grinta"
autore
Matteo Selli
Matteo Selli
Oggi alle 18:08Serie A
autore Matteo Selli
17.10.2026 18:08Serie A
TUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Le parole del portiere del Venezia Filip Stankovic al termine della sfida contro il Napoli. Le riporta DAZN:
"Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, specie nei momenti difficili, quando vedevo i compagni stanchi. Ora ci aspetta la prossima partita. Rigore? Sapevo che De Bruyne avrebbe chiuso. L'ultimo che ho parato era a Lukaku, la squadra ha bisogno di me e quando mi faccio trovar pronto è la soddisfazione più bella. Nicola? Ci ha dato indicazioni e grinta, l'abbiamo preparata bene e abbiamo sofferto da squadra".
Altre notizie Serie A
Oggi
18:30 Serie A
Juve, Spalletti: "Criticato anche per essere salito sul carro Kolo Muani. Voglio una squadra folle"
18:15 Serie ATMW
TMWStankovic sa come si fa: secondo rigore parato in Serie A. Il primo? A Lukaku contro il Napoli
18:12 Serie ALive TMW
Live TMWVenezia, Adams: "Io e Yeboah grandi amici fuor dal campo, ringrazio Nicola"
18:08 Serie A
Venezia, Stankovic: "Che soddisfazione aiutare i miei compagni. Nicola ci ha dato grinta"
18:08 Serie A
Kolo e Woltemade insieme dal 1'? Spalletti: "Non esistono titolari e riserve. Ci devo pensare"