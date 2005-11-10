Venezia, Stankovic: "Che soddisfazione aiutare i miei compagni. Nicola ci ha dato grinta"

Le parole del portiere del Venezia Filip Stankovic al termine della sfida contro il Napoli. Le riporta DAZN:

"Mi fa sempre piacere aiutare la squadra, specie nei momenti difficili, quando vedevo i compagni stanchi. Ora ci aspetta la prossima partita. Rigore? Sapevo che De Bruyne avrebbe chiuso. L'ultimo che ho parato era a Lukaku, la squadra ha bisogno di me e quando mi faccio trovar pronto è la soddisfazione più bella. Nicola? Ci ha dato indicazioni e grinta, l'abbiamo preparata bene e abbiamo sofferto da squadra".