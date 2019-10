Verona, Juric: "Grande prova, abbiamo preso due pali. Manca il risultato"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ivan Juric, tecnico del Verona, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per analizzare il match contro il Sassuolo: "I ragazzi stanno facendo il massimo, devono mantenere questo atteggiamento. Non ho molto da rimproverare: è stata una prestazione ottima, abbiamo attaccato sempre. Io sono soddisfatto, sono ben consapevole di quello che siamo".

Avete interpretato bene il match.

"Abbiamo avuto molte palle gol, ma non abbiamo concretizzato le occasioni. La partita è stata fatta bene contro una squadra con grandi doti tecniche. Ci manca solo il risultato".

Come valuta Kumbulla?

"È giovane, sta crescendo. Oggi era difficile con Defrel, hanno giocato spesso uno contro uno. Ora deve rimanere sereno e lavorare".

Quando andavate sull'esterno eravate più fluidi.

"Soprattutto negli ultimi dieci minuti si sono fatti prendere dalla frenesia e hanno giocato come non voglio. Noi abbiamo un tipo di gioco, dobbiamo ripeterlo a memoria. Giocando così creiamo tanto, quando andiamo in mezzo non abbiamo doti tecniche per essere superiori ad altri".

Pesa la mancanza di gol degli attaccanti?

"È veramente difficile rispondere, abbiamo preso due pali. A volte gira così, loro devono avere fiducia nei loro mezzi. Per me hanno fatto tantissime belle cose, mancava solo il gol."

Come si risolvono i problemi degli attaccanti?

"Se oggi Pazzini stava bene avrebbe potuto dare una mano, si è giocato ad una sola porta nel secondo tempo. Ci avrebbe potuto dare una mano".