© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il centrocampista del Verona Matteo Pessina ha parlato ai microfoni di DAZN nell'intervallo del match contro la Lazio: "Abbiamo perso un po' le misure ma adesso avremo tempo di rimettere apposto le idee. Speriamo di riuscire a prenderli alti come all'inizio quando li abbiamo messi in difficoltà. Non è facile tenere questa intensità perchè abbiamo giocato tre giorni fa".

Cosa si può fare per essere più incisivi in area?

"Dobbiamo sicuramente giocare più veloci quando riusciamo a riconquistare palla, verticalizzare e sfruttare i pochi buchi che ci lasciano".