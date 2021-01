Verso Inter-Juventus, Pirlo ritrova sia Chiesa che McKennie. Attesa per Cuadrado e Alex Sandro

Dopo il sofferto successo di ieri contro il Genoa in Coppa Italia, la Juventus inizia già a pensare alla sfida di domenica contro l'Inter. Nell'occasione Andrea Pirlo ritroverà gran parte dei titolari, molti dei quali rimasti inizialmente fuori contro i rossoblù. Fra i rientranti, ci saranno anche Federico Chiesa e Weston McKennie, entrambi hanno superato i problemi fisici post Sassuolo e nei prossimi allenamenti Pirlo capirà se potrà utilizzarli dall'inizio o a partita in corso. Da valutare invece sia Cuadrado che Alex Sandro, i quali sono ancora in isolamento causa Covid e potrebbero rientrare in squadra solo dopo il tampone molecolare di controllo.