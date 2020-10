Vidal e il rigore concesso al 'Gladbach, Costacurta: "Un centrocampista lì non deve mai intervenire"

Dagli studi di Sky Sport, Billy Costacurta ha parlato dell'errore di Arturo Vidal in occasione del calcio di rigore che ha permesso al Borussia Moenchengladbach di raggiungere l'Inter sull'1-1: "Un centrocampista per me lì in quella zona non deve mai intervenire, erano in 2 contro 1 e doveva temporeggiare. Spesso i centrocampisti sono aggressivi in area, ma secondo me doveva stare più attento. Non deve intervenire. Senza quel fallo, Thuram non sarebbe andato da nessuna parte".