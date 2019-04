Vigliotti: "Rimonta Napoli? Più cose da considerare, va il Fant-Ancelotti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Attraverso le frequenze di Radio Montecarlo Sport, durante la trasmissione A Tutto Napoli, il collega Gianluca Vigliotti ha commentato il momento vissuto dal Napoli di Carlo Ancelotti in vista del ritorno di Europa League contro l'Arsenal.

Manca fiducia nell'ambiente partenopeo in merito a una possibile rimonta contro l'Arsenal. "Si comprende la visione pessimistica, però ci sono più aspetti da considerare. E' prudente attendere la gara del San Paolo, diventa la partita dell'anno per il Napoli e per Ancelotti. Il tecnico ha mostrato di avere grande esperienza in Europa, ritengo sia prudente attendere la partita contro una formazione come quella londinese che ha una giornata e mezza di riposo in meno. I gunners devono raggiungere la zona Champions League, inoltre in trasferta l'andamento della squadra di Emery è opposto rispetto a quello in casa. L'Arsenal ha incassato sempre una rete in trasferta, in campo inglese".

Mertens, Milik e Insigne ieri in campo dal primo minuto. Giovedì su chi punterà Ancelotti? "A Napoli c'è un gioco, il Fant-Ancelotti. Sfido chiunque a immaginare la formazione per il ritorno dei quarti, è certo che sarà diversa rispetto all'Emirates. L'aspetto tattico dell'Arsenal sarà diametralmnte opposto a quello di giovedì scorso. Ancelotti potrebbe puntare sulla difesa a 'tre e mezzo', con Maksimovic sulla destra, Chiriches e Koulibaly al centro e Mario Rui o Ghoulam sulla sinistra. Questa retroguardia, già impiegata in Champions, dovrebbe essere la novità del momento. Milik potrebbe partire dall'inizio".

Quale futuro per il Napoli di Ancelotti in sede di mercato? "Il passaggio da Sarri ad Ancelotti è stato epocale, qualche incidente di percorso può starci. Il mercato del futuro sarà rivolto alla visione Ancelottiana, lo ha detto anche De Laurentiis. Nei prossimi mesi il tecnico metterà le mani su quella che sarà la squadra che verrà".

Insigne ha manifestato malumore negli ultimi tempi, le voci di mercato - insieme all'infortunio - hanno inciso sul recente momento del capitano partenopeo? "Ha Raiola come procuratore. Si tratta di un bravissimo mediatore e quindi è normale che, se dovesse scapparci l'occasione, ognuno farà il suo dovere. Allan ha avuto una proposta dal PSG a gennaio, poi c'è stato un piccolo errore di gestione, avallato da Ancelotti, con la cessione di Hamsik e Rog tra gennaio e febbraio. Così la rosa si è ristretta, anche a causa dell'infortunio di Diawara, nella fase cruciale della stagioone".