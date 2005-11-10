Vincere per continuare a crescere. Amorim e il suo Milan in cerca d’identità

Mentre Inter e Roma provano la fuga, il Milan dovrà cercare di restare aggrappato al treno delle prime in classifica, non tanto per cullare sogni Scudetto, ma per continuare a dare linfa ad un progetto appena iniziato che, tra vittorie e qualche passo falso, non ha ancora preso definitivo slancio e una consacrata identità. Oggi, contro l’Atalanta alle ore 18;00, Amorim cerca la terza vittoria a San Siro in tre partite di campionato; nelle prime due, non ha subito gol e segnato cinque reti. Bisogna, evidentemente, continuare così.

LA PROBABILE FORMAZIONE DEL MILAN

Dopo il fruttuoso turnover nella trasferta di Europa League a Salisburgo, contro l'Atalanta a San Siro Ruben Amorim tornerà a schierare la formazione titolare; è probabile che ci sia nuovamente il 3-4-2-1. In difesa torna Gila che completa il terzetto con De Winter e Pavlovic, mentre tra centrocampo e attacco ci sono diverse novità e ballottaggi. Mediana a due Modric-Musah, con Chukwueze a destra e uno fra Moreira ed Estupinan a sinistra. Sulla trequarti viene avanzato Rabiot, accompagnato da uno tra Cisse e Pulisic; anche se lasciar fuori il classe 2006 dopo una tripletta può essere difficile. In attacco torna dall'inizio Gonçalo Ramos. Indisponibili i lungodegenti Gabbia e Saelemaekers.