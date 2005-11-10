Vittoria e spunti importanti: il Lecce sbanca Udine e si rilancia

Serviva una risposta e il Lecce si è fatto trovare pronto. Con il successo per 0-3 ottenuto sul campo dell'Udinese, la squadra giallorossa ha lanciato segnali importanti.

La vittoria

Lo aveva detto a chiare lettere Eusebio Di Francesco parlando alla vigilia: il Lecce aveva bisogno di fare punti. Detto fatto, i salentini sono riusciti a portare a casa l'intera posta in palio grazie a una prova maiuscola. Tre gol segnati, nessuno subito, costante controllo del gioco e ottimo sviluppo della manovra. I giallorossi sono riusciti a farsi spazio fra le pieghe delle difficoltà dell'Udinese, centrando una prestazione superlativa sotto diversi aspetti.

Produzione offensiva

In particolar modo, il Lecce è sembrato particolarmente spigliato soprattutto nella produzione offensiva. Tante occasioni da gol create e tanti rimpianti per diverse occasioni mancate. Due delle tre reti segnate sono arrivate da calcio d'angolo e ormai non è più un caso. Dei nove gol segnati finora in campionato, ben cinque sono arrivate sullo sviluppo di calci piazzati. Un vero e proprio punto di forza per la squadra di Di Francesco.

L'attacco

Fondamentale è stato l'apporto dei centrali goleador, ovvero Gaspar e Siebert, ma anche degli esterni offensivi. Le scorribande di Fatah e N'Dri sono state un fattore determinante nell'economia del match e hanno esaltato al meglio le idee di calcio di Di Francesco che ruotano attorno al 4-3-3. Il Lecce non può prescindere dall'apporto decisivo delle ali, in attesa dei gol dei centravanti. Geubbels si è mosso bene, ma ha sbagliato un paio di palle gol troppo pesanti. Esteban ha dato segnali importanti, colpendo un palo e andando a pochi centimetri dal suo primo gol in Serie A.