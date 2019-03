Wanda Nara continua a far discutere con i suoi post sui social e dopo la lite in tv con Antonio Cassano che l'ha accusata di aver "rovinato" l'avventura del marito Mauro Icardi all'Inter, ha scritto questa frase su Instagram: "Quello che non ti uccide ti rende più fredda, più cattiva e più bella". Nel frattempo, l'attaccante argentino continua a rifiutarsi di tornare in gruppo e quindi di tornare a giocare.