Youth League, al via la 3ª giornata: riflettori sulle italiane tra punti pesanti e sfide d'alta quota

Prosegue la UEFA Youth League 2026/27 con la terza giornata della League Phase. Le 36 squadre partecipanti si giocano punti preziosi in vista della qualificazione: accederanno alla fase a eliminazione diretta le prime 22 della classifica, alle quali si aggiungeranno le 10 superstiti del Percorso Campioni Nazionali.

Per le italiane sarà un turno importante, con cinque squadre impegnate tra martedì e mercoledì. La Roma, reduce dalla vittoria ottenuta nel precedente turno, ospiterà lo Slovan Bratislava con l'obiettivo di dare continuità ai risultati e migliorare la propria posizione in classifica. I giallorossi sono attualmente a quota 3 punti. Impegno casalingo anche per il Napoli, ancora fermo a zero punti dopo due giornate e chiamato a una pronta reazione contro il Bodø/Glimt, anch'esso a secco di punti. Per gli azzurrini rappresenta già una sfida delicata nella corsa alla qualificazione.

Mercoledì toccherà al Como, che dopo aver conquistato il primo punto della sua avventura europea affronterà una prova di prestigio contro il Manchester United, formazione che occupa la metà della classifica con 3 punti. L'Inter, reduce da un avvio complicato (1 punto nelle prime due gare), riceverà lo Shakhtar Donetsk in uno scontro diretto che potrebbe rilanciare le ambizioni dei nerazzurri.

Il programma della terza giornata di Youth League

Martedì ore 13:00

Fenerbahçe-Slavia Praga

Porto-PSV Eindhoven

Sabah Baku-Borussia Dortmund

Martedì ore 14:00

Napoli-Bodø/Glimt

Paris Saint Germain-Barcellona

Roma-Slovan Bratislava

Martedì ore 15:00

Stoccarda-Atletico Madrid

Martedì ore 16:00

Liverpool-Villarreal

Manchester City-AEK Atene

Mercoledì ore 13:00

Como-Manchester United

Mercoledì ore14:00

Lille-Galatasaray

Mercoledì ore 15:00

Club Brugge-Lens

Sporting CP-LASK

Mercoledì ore 16:00

Bayern Monaco-Arsenal

Inter-Shakhtar Donetsk

Real Betis-Feyenoord

Real Madrid-Lipsia

CLASSIFICA (tra parentesi gol fatti e gol subiti)

Paris Saint-Germain 6 (8-1)

Villarreal 6 (8-2)

PSV Eindhoven 6 (7-1)

Slavia Praga 6 (5-1)

Real Madrid 6 (4-0)

Feyenoord 6 (3-1)

Real Betis 4 (5-0)

Atletico Madrid 4 (5-2)

Club Brugge 4 (6-4)

Liverpool 4 (6-4)

Lille 4 (3-2)

AEK Atene 4 (2-1)

Stoccarda 3 (5-1)

Borussia Dortmund 3 (7-3)

Bayern Monaco 3 (6-3)

Manchester United 3 (5-3)

Roma 3 (4-3)

Arsenal 3 (4-4)

Lens 3 (4-4)

Barcellona 3 (2-2)

Aston Villa 3 (5-6)

Porto 3 (3-6)

Viking 3 (2-5)

Slovan Bratislava 3 (2-6)

Sporting CP 1 (4-5)

Galatasaray 1 (2-3)

Como 1 (1-2)

LASK 1 (2-4)

Inter 1 (1-4)

Lipsia 1 (2-7)

Shakhtar Donetsk 0 (1-3)

Fenerbahçe 0 (3-6)

Manchester City 0 (1-5)

Napoli 0 (1-7)

Sabah Baku 0 (0-8)

Bodø/Glimt 0 (1-11)