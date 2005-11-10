Zhegrova, che impatto su Cagliari-Juventus: eguagliato un record di Muriel e Lautaro

Non è riuscito a trovare il gol, ma Edon Zhegrova ha lasciato il segno sulla partita della Juventus contro il Cagliari. Luciano Spalletti lo ha inserito all'intervallo al posto di Francisco Conceiçao e il kosovaro ha immediatamente aumentato la pericolosità offensiva dei bianconeri. Oltre ai consueti dribbling, Zhegrova ha concluso nello specchio della porta per ben cinque volte, senza però riuscire a superare Caprile.

Zhegrova, cinque tiri in porta: eguagliati Muriel e Lautaro

Il dato assume ancora maggiore rilevanza guardando alle statistiche della Serie A. Da quando il campionato è tornato a 20 squadre nella stagione 2004-2005, nessun calciatore entrato dalla panchina è riuscito a raggiungere quota sei conclusioni nello specchio. Soltanto altri due subentrati avevano fatto registrare cinque tiri in porta: Luis Muriel con l'Atalanta contro l'Udinese nel giugno 2020 e Lautaro Martinez con l'Inter contro la Salernitana nel settembre 2023.

Spalletti ritrova l'arma dalla panchina, ma Zhegrova salterà il Celta Vigo

Non è la prima volta che Zhegrova cambia volto alla Juventus entrando a gara in corso. Alla quarta giornata contro il Sassuolo aveva avuto un impatto decisivo realizzando una doppietta. Spalletti ha provato a ottenere una risposta simile anche a Cagliari: questa volta sono arrivate ancora più conclusioni, ma è mancato il gol. Il tecnico non potrà però affidarsi al kosovaro giovedì contro il Celta Vigo: Zhegrova non è stato infatti inserito nella lista UEFA della Juventus per l'Europa League.