Zlatan Ibrahimovic ha fatto infuriare il presidente della Federcalcio svedese

vedi letture

Zlatan Ibrahimovic ha fatto infuriare il presidente della Federcalcio Svedese, Karl-Erik Nilsson. "Che il nostro più grande giocatore d'ogni tempo faccia questo tipo di giochi e di cattivo gusto". Si riferisce ai post dove ha pubblicato la foto con la maglia della Svezia, interpretato dai tifosi come un possibile ritorno. Che non accadrà. "Lo ha fatto per fare irritare alcune persone, non mi è piaciuto", ha detto al Goteborgen Post.