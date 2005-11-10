Dalla Zweite il nuovo terzino per Gilardino? Il Parma segue il tedesco Oppie

Un terzino tedesco nel mirino del settore scouting del Parma. Si tratta di Louis Oppie, classe 2002, cresciuto nel settore giovanile dell'Hertha Berlino e attualmente in forza al St. Pauli, club di Zweite Bundesliga. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, il club ducale sta seguendo il calciatore 24enne che in questo avvio di stagione ha collezionato dieci presenze tra campionato e coppa di Germania. La scorsa stagione Oppie, sempre col club di Amburgo, ha collezionato circa duemila minuti anche in Bundesliga, mentre in precedenza ha vestito le maglie di Hannover 96 e Arminia Bielefeld.

Piede sinistro, 184 centimetri e capace di disimpegnarsi sia come terzino che come esterno di centrocampo, Oppie col suo assist vincente è stato tra i protagonisti dell'ultima sfida di campionato pareggiata contro l'Hannover ed è considerato un titolare inamovibile dall'allenatore Marcel Rapp.

Gilardino cerca riscatto

Il Parma attualmente ha a disposizione due giocatori per la fascia mancina: Valeri e Carboni. Col cambio di allenatore sarà però inevitabile tornare sul mercato per assecondare le richieste del nuovo manager. In tutto questo la squadra gialloblù domani sera tornerà in campo all'Olimpico di Roma contro la capolista Lazio, un esame complicato per Alberto Gilardino che ha esordito sulla panchina emiliana con due pesanti sconfitte: "Ma è inutile tornarci sopra, sappiamo di aver deluso le aspettative - ha dichiarato l'allenatore in conferenza stampa -. Ci siamo confrontati e sappiamo quello che dobbiamo fare, sappiamo il nostro obiettivo, è indispensabile che tutti sappiamo cosa dobbiamo fare. Per avere chiaro l'obiettivo dobbiamo portarlo in campo, avere ardore agonistico, essere dentro la partita mentalmente, essere collegati fin dall'inizio. Ho una squadra e dei ragazzi che ascoltano, che apprendono e quindi ho avuto modo di confrontarmi con loro, c'è stato un confronto onesto e sincero. Sono sicuro che domani questo aspetto lo dovremo mettere in campo e lo faremo".

I convocati per Lazio-Parma

Il Parma ha anche diramato la lista dei convocati per la sfida valida per l'ottavo turno di campionato. Dall'elenco restano fuori Valenti (fuori rosa), Nicolussi Caviglia, Almqvist ed Elphege (infortunati).

Portieri: Corvi, Daffara, Ghidotti.

Difensori: Britschgi, Carboni, Delprato, Drobnič, Ndiaye, Diego Carlos Santos Silva, Troilo, Valeri.

Centrocampisti: Bernabé, Cremaschi, Fabbian, Lontani, Keita, Konate, Ordoñez, Sierro.

Attaccanti: De Martis, Diallo, Frigan, Romero, El Bilal Toure.