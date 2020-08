Ag. Perina: "C'era l'accordo con la Reggiana. Ma il loro budget ha bloccato tutto"

Intervistato da Pianetaserieb.it il procuratore Maurizio De Rosa ha fatto il punto sulla situazione di Pietro Perina, portiere classe ‘92 in scadenza con il Cosenza, che sembrava vicino a vestire la maglia della neopromossa Reggiana: “L’addio al Cosenza non è ancora deciso e non è affatto vero che le loro strad si separeranno al 100%, vedremo nei prossimi giorni. - continua De Rosa – La Reggiana mi ha contattato per il ragazzo, abbiamo avuto modo di confrontarci, ma loro si sono accorti dell’importante impegno economico che avrebbe dovuto sostenere per portare Pietro in granata, tant’è vero che hanno deciso, per il momento, di cautelarsi prendendo un giovane come Cerofolini. Avevamo trovato un accordo su base triennale, ma il budget non ha consentito al direttore sportivo emiliano di far passare l’operazione e c’è stato un passo indietro. Non so se ci sarà la possibilità di riaprire la trattativa, bisogna capire tante cose e quali strategie di mercato hanno in mente a Reggio”.