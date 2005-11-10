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Arezzo, Bucchi: "Per quanto prodotto meritavamo di vincere. Nulla da rimproverare ai miei"

autore
Stefano Scarpetti
ieri alle 23:47Serie B
autore Stefano Scarpetti
10.10.2026 23:47Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

L’Arezzo conquista il primo punto tra le mura amiche impattando contro la Cremonese. Il risultato finale lascia un pizzico di amaro in bocca ai toscani. Al termine del confronto ha parlato il tecnico Cristian Bucchi in sala stampa commentando la prestazione dei suoi:

“Abbiamo fatto un ottima partita sotto ogni punto di vista, il primo tempo è stato equilibrato dove siamo ordinati creandoci qualche ripartenze non sfruttate al meglio. Nella ripresa abbiamo approcciato benissimo, anche in parità numerica ci eravamo messi sotto la metà campo avversaria. In superiorità numerica sotto la curva, cosa importante di cui dicevamo ieri. Il rammarico è non esser riusciti a concretizzare le occasioni avute. Questo avrebbe spostato morale e classifica, i due punti non ci avrebbero fatto male e li avremmo meritati”.

Ieri aveva detto di cercare di dare serenità alla squadra dopo la sconfitta contro il Sudtirol, direi che è riuscita. Se è mancato qualcosa nell’ultima mezzora?

“Serve sempre la serenità, conosco molto bene questo gruppo. Dobbiamo fare le cose che facciamo in allenamento, lo fanno bene. Se ci riusciamo siamo squadra, quando concediamo qualcosa soprattutto in questo campionato si spaccano gli equilibri in maniera importante. Io voglio molto bene a questa squadra e riportarla nei binari corretti. Non ci siamo inventati nulla rispetto al passato, c’è stata maggiore serenità e ordine. Sull’ultima mezzora, era difficile forzare la giocata in mezzo. Abbiamo provato ad aggirare e forzare con i cross, ce la siamo giocata in questo modo. Forse dovevamo liberarci per il tiro da fuori, sinceramente faccio fatica a rimproverare qualcosa alla squadra. Forse dovevamo fare un arrembaggio più veemente ma di fronte avevamo una squadra solida e quadrata, in parte la retroguardia della serie A”.

Un giudizio su Chierico e Cerri?
“ Molto bene Chierico, a caratteristiche per ricoprire anche quel ruolo. Per Cerri è un discorso legato al minutaggio, elemento di grande struttura, quei 15-20 giorni che è stato fermo post-ritiro lo ha rallentato. Per me ha fatto una buona partita sfiorando il gol, ho tre attaccanti di grande valore. Ognuno si farà trovare pronto, è un lungo cammino in cui ci saranno delusioni, soddisfazioni e qualche buona prova”.

L’ipotesi di giocare con due punte è percorribile anche dal 1’ minuto?

“Non ci possiamo inventare nulla, abbiamo esterni e mezzale valide. Giocare con due punte vuol dire mettere due mediani, per caratteristiche i nostri giocatori sono maggiormente palleggiatori ed incursori. Lo abbiamo fatto in alcune circostanze, con le due punte vuol dire forzare determinate situazioni c’è un equilibrio che possiamo forzare solo in certi momenti. A questo dobbiamo aggiungere le condizioni non ottimali di alcuni giocatori”.

Come giudica la prestazione di Leone?
“Anche lui ha fatto una buona gara, sta imparando questo ruolo. Probabilmente deve determinare maggiormente”

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