Arezzo-Cremonese, le formazioni ufficiali: c'è Cerri titolare, Pecchia cambia tanto

Dopo due settimane di pausa, Arezzo e Cremonese riprendono il proprio cammino questa sera alle 19.30, in un Comunale che si annuncia gremito, per la sesta giornata di Serie BKT. Di fronte una neopromossa e una squadra reduce dalla retrocessione, con ambizioni inevitabilmente differenti. La classifica vede i toscani avanti di un punto sui grigiorossi: l'Arezzo ha raccolto due vittorie, entrambe in trasferta, e tre sconfitte, comprese le pesanti battute d'arresto per 5-0 a Verona e 4-1 contro il Südtirol prima della sosta. Il tecnico Cristian Bucchi ha però predicato calma e positività, ricordando quale sia il reale obiettivo stagionale della sua squadra.

Cremonese chiamata a risalire dopo l'esonero di Giampaolo

Situazione differente per la Cremonese. La trasferta di Arezzo apre per i lombardi un doppio appuntamento in Toscana, visto che fra sette giorni arriverà anche la gara di Pisa. L'obiettivo è raccogliere più punti possibile per proseguire la risalita e avvicinarsi alle posizioni considerate più in linea con la qualità dell'organico e con le aspettative della vigilia. A dirigere Arezzo-Cremonese sarà Andrea Zanotti della sezione di Rimini.

Le formazioni ufficiali di Arezzo-Cremonese

Arezzo (4-3-3): Nunziante; Renzi, Coppolaro, Gilli, Righetti; Ionita, Chierico, Sala; Pattarello, Cerri, Leone.

Cremonese (4-3-3): Fulignati; Baschirotto, Bianchetti, Luperto, Pezzella; Collocolo, Grassi, Thorsby; Elia, Nasti, Vandeputte