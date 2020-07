Ascoli, Diogo Pinto: "Contento per il gol. Pensiamo partita per partita"

Diogo Pinto, trequartista classe '99 dell'Ascoli, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di DAZN al termine dell'incontro Cittadella-Ascoli 1-2, valevole per la 35ª giornata della Serie BKT 2019/2020, in cui è stato autore della rete del raddoppio bianconero, la prima in Serie B:

"Sono molto contento per il gol - dichiara il calciatore della formazione di Dionigi - perché ha aiutato la squadra a vincere".

Sul fatto di essere stato utilizzato appena 28 minuti poiché subentrato al 54' a Morosini ed essere uscito all'82' per Padoin: "Sono sempre pronto quando l'allenatore mi chiama. Non importa per quanto tempo".

Sulle quattro vittorie consecutive inanellate dall'Ascoli dopo il successo di stasera: "Abbiamo pensato partita per partita ed abbiamo messo in campo la giusta rabbia per vincere".

Sulla prossima sfida contro il Pordenone: "Stiamo pensando partita dopo partita, allenamento dopo allenamento. Sarà una partita difficile, come tutte".

Sul suo primo gol in Serie B: "Lo dedico a mia madre".