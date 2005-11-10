Ascoli-Empoli 1-1, le pagelle: Ceesay frizzante, Popov e Acampora spenti

Ascoli ed Empoli non vanno oltre l’1-1 al “Del Duca”. Un risultato maturato interamente nel corso della prima frazione di gioco. A sbloccare il match al 15’ è la rete di Ceesay, abile ad approfittare di una disattenzione della difesa bianconera. Il pareggio porta la firma al 26' di Rizzo, capace di spingere di testa in fondo alla rete un assist di Brunori sugli sviluppi di uno schema da corner. Un punto per la squadra di Andreoletti che torna a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive, mentre per gli uomini di Tomei si tratta del secondo segno "X" di fila dopo quello a reti bianche di Bolzano.



LE PAGELLE DELL’ASCOLI



Vitale 5,5 – Qualche incertezza di troppo nelle uscite. Da una sua indecisione, in concorso di colpa con la difesa, nasce l'episodio che mette subito la strada in salita.

Oliveri 5,5 – Fatica in fase di spinta e va un po' in affanno lungo la corsia di destra. Dal 62’ Milanese 6 – Porta ordine alla manovra e avvia diverse ripartenze grazie ad anticipi puntuali.

Rizzo 7 – Sopperisce ai limiti di passo facendo valere il fisico. Solido e puntuale a protezione dell'area, firma anche il prezioso gol del pari con un'incornata sottoporta da corner.

Curado 6 – Ha la sua quota di responsabilità nel pasticcio con Vitale che regala il gol all'Empoli, ma si riscatta con diverse chiusure provvidenziali. Quando sale sulle palle alte è poi un fattore. Dal 71’ Gattoni 6 – Impatto positivo: gioca con attenzione e applicazione ferrea, sfiorando persino la rete della vittoria nel finale.

Guiebre 6,5 – Presente in entrambe le fasi. Salva i suoi in più occasioni e spacca la partita con le sue percussioni palla al piede.

Damiani 6 – Tanta intensità al servizio del centrocampo, condita da inserimenti intelligenti che tengono in apprensione la difesa avversaria.

Corradini 6,5 – Quantità e spirito di sacrificio. Dà sostanza alla mediana e si inserisce in area con i tempi: la traversa colpita trema ancora.

Silipo 5,5 – Non trova mai la giocata e pecca di precisione negli ultimi trenta metri. Dal 62’ De Pieri 5,5 – Poco incisivo nell'uno contro uno, commette diversi errori in fase di rifinitura.

Acampora 5 – Fa fatica a trovare la giusta posizione in campo e resta ai margini della manovra. Impreciso anche nella gestione del pallone.Dal 62’ Bolsius 6,5 – Alterna qualche sbavatura nell'ultimo passaggio a giocate straordinarie.

D’Uffizi 5,5 – Nessuno spunto degno di nota e troppe scelte determinanti errate.

Brunori 7 – Lavoro encomiabile spalle alla porta: tiene costantemente in apprensione i difensori e gestisce ogni pallone con grande lucidità. Delizioso l'assist per il pari di Rizzo. Dal 62’ Chakir 6 – Entra sul terreno di gioco con la foga giusta, creando scompiglio in area e sfiorando il penalty da tre punti.

Allenatore: Tomei 6 - La squadra esprime il consueto predominio territoriale, macchiato solo dall'ingenuità difensiva iniziale. Ottima la reazione: il gruppo non si disunisce e resta fedele ai propri principi anche nei momenti di difficoltà.



LE PAGELLE DELL’EMPOLI

Seghetti 5,5 – Ordinaria amministrazione tra i pali, ma trasmette più di qualche brivido quando si tratta di abbandonare la linea di porta.

Cauz 6 – Attento nel presidiare la propria area, si fa apprezzare anche come minaccia aerea sui calci piazzati.

Curto 6 – Una prestazione solida e senza sbavature, macchiata solo da un retropassaggio azzardato che rischia di trasformarsi in una frittata.

Magnino 6,5 – Tempismo perfetto nelle letture difensive, sia sui ripiegamenti a campo aperto che nelle chiusure in area. Prova anche a dare qualità all'impostazione della manovra.

Corrado 5,5 – Colpevole di essersi perso l'uomo nell'azione del pareggio marchigiano, pecca di lucidità con qualche scelta errata negli ultimi trenta metri.

Yepes 5,5 – In affanno nel dettare i tempi alla manovra. Resta anche lui sorpreso in maniera evitabile nell'azione che porta all'1-1. Dal 53’ Deli 5,5 – Perde un paio di palloni velenosi in mezzo al campo che rischiano di spalancare praterie agli avversari.

Biondini 5 – Timido e subito in affanno: soffre le imbucate centrali, pecca in fase di costruzione e si fa superare troppo facilmente nell'azione del gol subito. Dal 46’ Bandinelli 6,5 – Inserisce marce alte e intensità. Provvidenziale il suo salvataggio nel finale su Bolsius.

Zedadka 6 – Prezioso soprattutto in fase di non possesso, cresce con il passare dei minuti risultando determinante con alcuni ripiegamenti difensivi nella ripresa.

Ceesay 7 – Gioca sull'onda dell'entusiasmo dopo aver sbloccato il match con uno scavetto d'autore. Attacca gli spazi con la sua gamba con tempi perfetti, fa valere il fisico, sfiora la doppietta e inventa corridoi interessanti per i compagni. Dall’83’ Egan s/v

Saporiti 6 – Efficace in interdizione e ispirato in rifinitura: le sue verticalizzazioni creano più di un grattacapo alla difesa di casa. Dall’83’ Belardinelli s/v

Popov 5 – Messo in gabbia dai centrali di casa, vaga senza trovare i tempi giusti per attaccare la porta o sponde utili per ripulire il gioco. Dal 63’ Shpendi 6 – Entra e allunga subito la squadra: con la sua velocità tiene costantemente in allarme i difensori bianconeri.

Allenatore: Andreoletti 6 - Muove la classifica alla seconda panchina azzurra interrompendo la striscia di sconfitte. La squadra risponde presente sul piano della compattezza e delle ripartenze, come richiesto alla vigilia, mostrando indicazioni e segnali incoraggianti per il prosieguo del campionato.