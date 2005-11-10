Menu Serie ASerie BSerie CCalciomercatoCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomofiorentinafrosinonegenoainterjuventuslazioleccemilanmonzanapoliparmaromasassuolotorinoudinesevenezia
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenahellas veronalatinalivornomonzapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasampdoriasassuolo
Altri canali calciomercatoserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistichemondialimondiale per club
NetworkEventi liveTMW RadioSportissimoTMW NewsCalciomercato h24

Ascoli-Empoli 1-1, le pagelle: Ceesay frizzante, Popov e Acampora spenti

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 17:30Serie B
autore Andrea Scozzafava
17.10.2026 17:30Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB

Ascoli ed Empoli non vanno oltre l’1-1 al “Del Duca”. Un risultato maturato interamente nel corso della prima frazione di gioco. A sbloccare il match al 15’ è la rete di Ceesay, abile ad approfittare di una disattenzione della difesa bianconera. Il pareggio porta la firma al 26' di Rizzo, capace di spingere di testa in fondo alla rete un assist di Brunori sugli sviluppi di uno schema da corner. Un punto per la squadra di Andreoletti che torna a muovere la classifica dopo tre sconfitte consecutive, mentre per gli uomini di Tomei si tratta del secondo segno "X" di fila dopo quello a reti bianche di Bolzano.

LE PAGELLE DELL’ASCOLI

Vitale 5,5 – Qualche incertezza di troppo nelle uscite. Da una sua indecisione, in concorso di colpa con la difesa, nasce l'episodio che mette subito la strada in salita.
Oliveri 5,5 – Fatica in fase di spinta e va un po' in affanno lungo la corsia di destra. Dal 62’ Milanese 6 – Porta ordine alla manovra e avvia diverse ripartenze grazie ad anticipi puntuali.
Rizzo 7 – Sopperisce ai limiti di passo facendo valere il fisico. Solido e puntuale a protezione dell'area, firma anche il prezioso gol del pari con un'incornata sottoporta da corner.
Curado 6 – Ha la sua quota di responsabilità nel pasticcio con Vitale che regala il gol all'Empoli, ma si riscatta con diverse chiusure provvidenziali. Quando sale sulle palle alte è poi un fattore. Dal 71’ Gattoni 6 – Impatto positivo: gioca con attenzione e applicazione ferrea, sfiorando persino la rete della vittoria nel finale.
Guiebre 6,5 – Presente in entrambe le fasi. Salva i suoi in più occasioni e spacca la partita con le sue percussioni palla al piede.
Damiani 6 – Tanta intensità al servizio del centrocampo, condita da inserimenti intelligenti che tengono in apprensione la difesa avversaria.
Corradini 6,5 – Quantità e spirito di sacrificio. Dà sostanza alla mediana e si inserisce in area con i tempi: la traversa colpita trema ancora.
Silipo 5,5 – Non trova mai la giocata e pecca di precisione negli ultimi trenta metri. Dal 62’ De Pieri 5,5 – Poco incisivo nell'uno contro uno, commette diversi errori in fase di rifinitura.
Acampora 5 – Fa fatica a trovare la giusta posizione in campo e resta ai margini della manovra. Impreciso anche nella gestione del pallone.Dal 62’ Bolsius 6,5 – Alterna qualche sbavatura nell'ultimo passaggio a giocate straordinarie.
D’Uffizi 5,5 – Nessuno spunto degno di nota e troppe scelte determinanti errate.
Brunori 7 – Lavoro encomiabile spalle alla porta: tiene costantemente in apprensione i difensori e gestisce ogni pallone con grande lucidità. Delizioso l'assist per il pari di Rizzo. Dal 62’ Chakir 6 – Entra sul terreno di gioco con la foga giusta, creando scompiglio in area e sfiorando il penalty da tre punti.

Allenatore: Tomei 6 - La squadra esprime il consueto predominio territoriale, macchiato solo dall'ingenuità difensiva iniziale. Ottima la reazione: il gruppo non si disunisce e resta fedele ai propri principi anche nei momenti di difficoltà.

LE PAGELLE DELL’EMPOLI

Seghetti 5,5 – Ordinaria amministrazione tra i pali, ma trasmette più di qualche brivido quando si tratta di abbandonare la linea di porta.
Cauz 6 – Attento nel presidiare la propria area, si fa apprezzare anche come minaccia aerea sui calci piazzati.
Curto 6 – Una prestazione solida e senza sbavature, macchiata solo da un retropassaggio azzardato che rischia di trasformarsi in una frittata.
Magnino 6,5 – Tempismo perfetto nelle letture difensive, sia sui ripiegamenti a campo aperto che nelle chiusure in area. Prova anche a dare qualità all'impostazione della manovra.
Corrado 5,5 – Colpevole di essersi perso l'uomo nell'azione del pareggio marchigiano, pecca di lucidità con qualche scelta errata negli ultimi trenta metri.
Yepes 5,5 – In affanno nel dettare i tempi alla manovra. Resta anche lui sorpreso in maniera evitabile nell'azione che porta all'1-1. Dal 53’ Deli 5,5 – Perde un paio di palloni velenosi in mezzo al campo che rischiano di spalancare praterie agli avversari.
Biondini 5 – Timido e subito in affanno: soffre le imbucate centrali, pecca in fase di costruzione e si fa superare troppo facilmente nell'azione del gol subito. Dal 46’ Bandinelli 6,5 – Inserisce marce alte e intensità. Provvidenziale il suo salvataggio nel finale su Bolsius.
Zedadka 6 – Prezioso soprattutto in fase di non possesso, cresce con il passare dei minuti risultando determinante con alcuni ripiegamenti difensivi nella ripresa.
Ceesay 7 – Gioca sull'onda dell'entusiasmo dopo aver sbloccato il match con uno scavetto d'autore. Attacca gli spazi con la sua gamba con tempi perfetti, fa valere il fisico, sfiora la doppietta e inventa corridoi interessanti per i compagni. Dall’83’ Egan s/v
Saporiti 6 – Efficace in interdizione e ispirato in rifinitura: le sue verticalizzazioni creano più di un grattacapo alla difesa di casa. Dall’83’ Belardinelli s/v
Popov 5 – Messo in gabbia dai centrali di casa, vaga senza trovare i tempi giusti per attaccare la porta o sponde utili per ripulire il gioco. Dal 63’ Shpendi 6 – Entra e allunga subito la squadra: con la sua velocità tiene costantemente in allarme i difensori bianconeri.

Allenatore: Andreoletti 6 - Muove la classifica alla seconda panchina azzurra interrompendo la striscia di sconfitte. La squadra risponde presente sul piano della compattezza e delle ripartenze, come richiesto alla vigilia, mostrando indicazioni e segnali incoraggianti per il prosieguo del campionato.

Articoli correlati

Immagine news 1
Serie B, 7ª giornata: i risultati dei match delle 15. Cade il Modena. Vicenza mamma mia!
Immagine news 2
Serie B, 7ª giornata: i risultati parziali dei match delle 15. Modena sotto a Carrara
Immagine news 3
Serie B, 7ª giornata: cinque gare in programma. Alle 17:15 il big match Mantova-Palermo

Altre notizie Serie B

Oggi
Immagine news 1
18:18 Serie BLive TMW
Live TMWDa Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine news 2
17:55 Serie B
Modena, Galloppa dopo la sconfitta con la Carrarese: "Tiriamo su la testa e pensiamo alla prossima"
Immagine news 3
17:49 Serie B
Padova, terzo ko consecutivo: Calabro a rischio, Banzato esce prima del fischio finale
Immagine news 4
17:46 Serie B
Benevento, Floro Flores: "Rammaricato per il risultato. Sono due punti buttati"
Immagine news 5
17:40 Serie B
Vicenza, Gallo: "Primo tempo incommentabile. Verso l'Empoli serve esuberanza"
Immagine news 6
17:34 Serie B
Cesena, Diamanti prima del match contro l’Avellino: “Lo spirito non è negoziabile”
Immagine news 7
17:30 Serie B
Ascoli-Empoli 1-1, le pagelle: Ceesay frizzante, Popov e Acampora spenti
Immagine news 8
17:20 Serie B
Carrarese-Modena 2-1, le pagelle: Rubino incanta. Belotti non basta
Immagine editoriale di Niccolò Ceccarini
Juventus, possibile un tentativo per Balogun già a gennaio ma resta viva l’ipotesi Sorloth. Roma sempre al lavoro per l’esterno. Non solo Endrick: Gomes e Kvernadze le alternative. E per il futuro spunta l’ipotesi Banjaqui
Primo piano
Immagine top news n.0 Kolo e Woltemade insieme dal 1'? Spalletti: "Non esistono titolari e riserve. Ci devo pensare"
Immagine top news n.1 Davide Nicola come Mr. Wolf: porta inviolata in un Venezia che prendeva quasi 3 gol a gara
Immagine top news n.2 La settimana da incubo di De Bruyne: dopo il litigio con Max, sbaglia un rigore dopo 6 anni
Immagine top news n.3 Raimondo incanta la Serie A e si racconta: "Da piccolo simpatizzavo Napoli, amavo Cavani"
Immagine top news n.4 Como, Fabregas sulle condizioni di Diao: "Fuori 2-3 settimane, spero di averlo con l'Inter"
Immagine top news n.5 Lazio, Gattuso: "Penso che con me in questi anni da allenatore non tutti sono stati onesti"
Immagine top news n.6 Ferguson ritrova l'Inter: nel 2024 fu ad un passo, oggi è un giocatore del tutto diverso
Immagine top news n.7 Milan, l'ex Conceicao: "Non c'erano le condizioni ideali. Di Cardinale neanche il numero"
TMW Podcast
Immagine box news Podcast TMW Il miglior acquisto è stato ripescato dal dimenticatoio. Gattuso e un nuovo Belahyane
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Venezia, Nicola e l'obiettivo "equilibrio". Ciò che manca a Napoli e Inter: il punto di Gianluca Di Marzio
Immagine news podcast n.2 Duro, forte, cattivo: De Rossi non sapeva di avere il centravanti ideale
Immagine news podcast n.3 Il Napoli è già a fine ciclo e Allegri non è più da Champions?
Immagine news podcast n.4 Il prossimo allenatore (e giocatori) del Como li deciderà "il consiglio". Come funziona?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Inter, Roma, Napoli e Como: chi rischia di più nel weekend secondo gli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Braglia: "Inter, ecco perché devi continuare a puntare su Martinez"
Immagine news Serie A n.3 Bonanni sulla Roma: “La gara con il Real deve dare più certezze che insicurezze”
Serie A
Immagine box news Serie A Juve, Spalletti: "Criticato anche per essere salito sul carro Kolo Muani. Voglio una squadra folle"
Immagine box news Serie A Sosa durissimo con il Napoli: "Classica prestazione da fine ciclo di un progetto"
Immagine box news Serie A Stankovic sa come si fa: secondo rigore parato in Serie A. Il primo? A Lukaku contro il Napoli
Immagine box news Serie A Venezia, Adams: "Io e Yeboah grandi amici fuor dal campo, ringrazio Nicola"
Immagine box news Serie A Al Dall'Ara la sblocca Pobega: Bologna avanti contro l'Inter al 10'
Immagine box news Serie A Venezia, Stankovic: "Che soddisfazione aiutare i miei compagni. Nicola ci ha dato grinta"
Serie B
Immagine box news Serie B Da Hellas-Catanzaro a Mantova-Palermo, i convocati per la 7ª giornata di Serie B
Immagine box news Serie B Modena, Galloppa dopo la sconfitta con la Carrarese: "Tiriamo su la testa e pensiamo alla prossima"
Immagine box news Serie B Padova, terzo ko consecutivo: Calabro a rischio, Banzato esce prima del fischio finale
Immagine box news Serie B Benevento, Floro Flores: "Rammaricato per il risultato. Sono due punti buttati"
Immagine box news Serie B Vicenza, Gallo: "Primo tempo incommentabile. Verso l'Empoli serve esuberanza"
Immagine box news Serie B Cesena, Diamanti prima del match contro l’Avellino: “Lo spirito non è negoziabile”
Serie C
Immagine box news Serie C Giugliano, fatta per Cannavaro. Accordo fino a giugno con opzione per il tecnico
Immagine box news Serie C Giugliano, Paolo Cannavaro per la panchina: trattativa chiusa. Ora il Foggia
Immagine box news Serie C Giugliano, esonerato il tecnico Raffaele Di Napoli. Via anche il vice Tatomir
Immagine box news Serie C Serie C, 10ª giornata: i risultati dei match delle 14:30. Bene la Reggiana. Inter ko interno
Immagine box news Serie C Grosseto, Vetrini dopo il 4-4 di Livorno: "È stato uno spot per il calcio"
Immagine box news Serie C Giugliano, Di Napoli verso l’addio: intesa per la risoluzione, si cerca il sostituto
Pronostici
Immagine box news Pronostici Pronostico Milan-Atalanta, i precedenti sorridono alla Dea: rossoneri senza vittorie da 8 sfide
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Roma-Genoa
Immagine box news Pronostici Quote risultato esatto Bologna-Inter
Calcio femminile
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Como Women-Fiorentina 1-1. Bergersen risponde a Omarsdottir
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, 3ª giornata: Sassuolo-Napoli Women 1-4. Primo successo azzurro
Immagine box news Calcio femminile Serie A Women, il programma della 3ª giornata: le big tutte in campo di domenica
Immagine box news Calcio femminile European Golden Girl, le dieci candidate: ci sono Galli e Gallo a rappresentare l'Italia
Immagine box news Calcio femminile La nuova vita di Daniela Sabatino: sarà capo delegazione dell'Italia under 23 femminile
Immagine box news Calcio femminile Play off per il Mondiale: decise le date di Finlandia-Italia. Si giocherà l'1 e il 5 dicembre
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Erasmo Iacovone, la storia del Maradona di Taranto
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3 Ezio Sella: Fiorentina, Roma, Totti e una carriera da "vice" di grandi allenatori
Sportissimo
Immagine news L'Angolo di Sportissimo n.3 Dalla Premier League a Rossi-Márquez, passando per l’Inter e Cacciatore: è online Sportissimo N.2
Immagine box news Accadde Oggi... Accadde Oggi...
17 ottobre 1926, il Napoli segna il suo primo gol di sempre in campionato. A firma Innocenti
Immagine box news Fantacalcio Fantacalcio, 4 giocatori da evitare per la 7ª giornata
Sportissimo
Newsticker
12/10 La Lazio raggiunge in vetta l’Inter. Milan e Juve non decollano
10/10 Cristiano Ronaldo sospeso dalla nazionale portoghese dopo l’addio al ritiro
10/10 Friedkin rivende l’Everton dopo soli due anni
09/10 Wanda Nara, niente assegni dall’ex marito Mauro Icardi
06/10 Figc: Malagò commissario e nuove elezioni entro il 31 gennaio