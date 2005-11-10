Ascoli, Gori: "Contro la Samp senza paura e col nostro calcio che ci porterà lontano"

L'attaccante dell'Ascoli Gabriele Gori ha parlato ai media dopo il successo roboante sul campo del Catanzaro: "Sono felice per il risultato, ottenuto su un campo difficile, contro una squadra in difficoltà, ma composta da giocatori che lo scorso anno hanno disputato la finale playoff per salire in serie A. Dopo lo svantaggio siamo stati bravi a indirizzare la partita, anche sfruttando i calci piazzati, su cui lavoriamo molto, anche perché va massimizzata ogni situazione che si presenta in partita. A livello realizzativo potevamo fare ancora meglio, ma comunque è una partita da cui possiamo prendere molti spunti positivi.

Sono contento per la doppietta, ho grandi ambizioni per questa squadra e a livello personale, bisogna continuare su questa strada. Sì, ho sempre lottato ogni volta che sono stato chiamato in causa, anche solo per un minuto. A Verona, quando sono entrato per pochi istanti, ho dato il massimo, d’altra parte la Società mi ha dato grande fiducia con tre anni di contratto e bisogna che ripaghi in tutti i modi questa stima. Per questa Società e questa gente darò sempre il massimo, devo e voglio dare tutto per questa maglia.

Stasera ci riposiamo e da domani pensiamo alla Sampdoria, squadra insidiosa, con calciatori importanti, che hanno giocato in categorie superiori. L’affronteremo senza aver paura di nessuno e col nostro calcio, che ci porterà lontano".