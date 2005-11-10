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Ascoli, Tomei: "Non era facile fare una prestazione del genere a Bolzano"

autore
Andrea Scozzafava
Oggi alle 18:53Serie B
autore Andrea Scozzafava
10.10.2026 18:53Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

"È stata una bellissima partita tra due squadre propositive e con un'identità ben definita. Penso sia stato un vero e proprio spot per il calcio". Il tecnico dell'Ascoli, Francesco Tomei commenta così lo 0-0 maturato al "Druso" di Bolzano contro il Sudtirol. "Ci sono state occasioni da ambo le parti e la vittoria sarebbe potuta andare a una qualsiasi delle due squadre – ammette il tecnico bianconero –. Peccato per non aver sfruttato due o tre occasioni nitide, ma al di là di questo sono soddisfatto".

Una partita di buona personalità su un campo difficile per l'Ascoli: "Non è facile venire qui e disputare una gara del genere. Conosco bene Davide (Possanzini, ndr), è un allenatore molto preparato e gli faccio i miei complimenti per il lavoro che sta svolgendo. Siamo stati bravi a non concedere loro il pallino del gioco, i ragazzi hanno interpretato il copione alla perfezione. Ci teniamo questo punto importante e guardiamo avanti". A mancare è stata la stoccata vincente: "Ci è mancato l'ultimo tiro più che l'ultimo passaggio. Oliveri, Milanese e Chakir hanno avuto situazioni importanti per poter fare gol. Ce ne sono state diverse, valuto tanto però la prestazione. Arrivare a costruire palle gol è la cosa principale e a volte può andare bene e a volte male".

Infine, un plauso per chi è subentrato nella ripresa: "De Pieri è entrato benissimo ed è un giovane in forte crescita: lavora tanto e ci darà una grande mano, il tempo gli darà ragione. Mi dispiace per Chakir, soprattutto per il morale: fare gol per un attaccante è fondamentale e oggi lo avrebbe meritato per come è approcciato alla gara. Deve perseverare e continuare così: alle punte basta una scintilla per sbloccarsi e trovare il gol con continuità".

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