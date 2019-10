© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Paolo Zanetti, allenatore dell'Ascoli, ha parlato ne post partita dopo il pareggio conquistato al Curi contro il Perugia, come riportato dal portale picenotime.it: "Venivamo da un periodo difficile e sono contento di come sono andate le cose oggi. Mi rende orgoglioso soprattutto la reazione della mia squadra dopo il pareggio di Iemmello. Abbiamo dimostrato coraggio, un aspetto fondamentale per il nostro percorso di crescita. Un punto qui a Perugia poteva anche bastare sulla carta ma noi volevamo vincere, abbiamo iniziato a macinare gioco, abbiamo colpito un palo clamoroso ed il loro portiere è stato protagonista di interventi incredibili, siamo stati anche sfortunati".