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Avellino, Nesta: “Avremmo dovuto avere un pochino più di personalità”

autore
Davide Verduci
Oggi alle 18:35Serie B
autore Davide Verduci
24.10.2026 18:35Serie B
Fonti preferite
FotoTUTTOmercatoWEB
© foto di www.imagephotoagency.it

Arriva una sconfitta tanto amara quanto inaspettata in casa Avellino, con il Padova che riesce a strappare i 3 punti trionfando per 1 a 0. A decidere l'incontro è stato il goal di Zuelli, un singolo episodio subìto a causa di una sfortunata disattenzione della retroguardia biancoverde, punita da un'intelligente giocata di sponda da parte dei veneti. Il punteggio, tuttavia, non rispecchia fedelmente l'andamento del match. Per la stragrande maggioranza dei novanta minuti, infatti, la gara è stata un vero e proprio monologo dei lupi, capaci di imporre il proprio ritmo e dominare il gioco sul piano territoriale. Alla squadra guidata da Alessandro Nesta è mancata esclusivamente la lucidità necessaria negli ultimi sedici metri: troppa frenesia sotto porta e troppi errori di precisione nei passaggi chiave e nei cross decisivi, che hanno vanificato una mole enorme di occasioni nitide costruite con identità e fluidità di manovra. Ora la testa deve andare già alla trasferta di martedì prossimo: i biancoverdi saranno attesi dall'Entella sul sintetico di Chiavari, un banco di prova fondamentale dove l'unico obiettivo sarà riconquistare quei 3 punti vitali per stabilizzare la classifica e rilanciare subito le ambizioni d'alta quota della squadra

Dopo il match mister Alessandro Nesta ha parlato così presso i microfoni di Radio Punto Nuovo: “All’inizio della partita siamo stati un pochino lenti e abbiamo giocato troppo la palla all’indietro: prendevamo un po’ di campo e poi tornavamo indietro, mentre secondo me c’era lo spazio per attaccarli. Avremmo dovuto avere un pochino più di personalità. Successivamente la squadra ha fatto bene: li abbiamo messi lì e, se avessimo trovato il gol verso il 60º o 70º minuto, avremmo potuto anche vincere la partita. Oggi il gol subito è stato strano, non l’ho capito bene e da qui non l’ho ancora rivisto; dobbiamo comunque cercare di gestire i momenti difficili, che capitano a tutti, senza prendere gol. Come ho già detto nei giorni scorsi, la squadra risponde sempre e cerca comunque di rimettere a posto le cose. Abbiamo il nostro percorso e dobbiamo capire che dobbiamo migliorare in questi momenti con personalità e coraggio, anche perché le partite durano tanto. Perciò, nel momento in cui giochiamo male o non siamo ancora entrati bene in partita, dobbiamo stare lì e non subire gol. Ogni domenica in Serie B è il contrario di quello che pensavi la volta prima. Loro hanno inserito Seghetti e altre soluzioni per ripartire, per fare magari il secondo gol e farci sbilanciare. Per me accompagnavamo bene l’azione, perché i nostri braccetti partecipavano comunque al giro palla o si inserivano avvicinandosi all’area. Con tre giocatori dentro abbiamo cercato di spingere, vedendo che loro si erano abbassati. Ci serviva solo trovare un guizzo, una giocata, e per questo abbiamo inserito tutti i giocatori di maggior talento per l’uno contro uno”

Successivamente ha continuato così parlando del risultato finale e della prossima sfida nel turno infrasettimanale: “Come tutte le partite di Serie B, giochi contro chiunque e c’è sempre l’imprevisto; spesso sono gli episodi a decidere, e credo che oggi gli episodi abbiano fatto la partita. Poteva succedere di tutto: potevamo vincere, perdere o pareggiare. Contro l’Entella sarà una partita difficile come tutte: si va in un campetto, in uno stadio piccolo, ma loro sono fastidiosi e battaglieri. Andiamo là per battagliare, dato che abbiamo perso in casa e dobbiamo quindi andare a prenderci i punti contro l’Entella”

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