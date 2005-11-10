Avellino-Padova 0-1, le pagelle: un super Sorrentino regala i 3 punti a Calabro

La sfida tra Avellino-Padova finisce 0-1. Biancoscudati che conquistano i tre punti grazie ad un’ottima prestazione di Alessandro Sorrentino che ha compiuto diversi interventi importanti tutta la partita. Primo tempo che ha visto la partita sbloccarsi al 20’ con il goal di Zuelli, ma successivamente l’Avellino ha spinto molto di più in attacco. Nel secondo tempo dominio asfissiante degli irpini che non riescono a trovare il goal grazie ad una difesa ermetica dei veneti ma anche per colpa di troppa imprecisione negli ultimi passaggi.

LE PAGELLE DELL’AVELLINO

Martinelli 5.5 - Non è stato impegnato più di tanto, nel primo tempo ha compiuto un paio di parate positive pecca però il goal subito su cui forse avrebbe potuto fare qualcosa di più

Di Bitonto 6 - Buona prestazione per il giovane difensore di Nesta che quest’oggi è partito titolare per sostituire Izzo, abbastanza bene in difesa e propositivo in attacco in alcune occasioni

Dal 59’ Izzo 6 - Subito in partita anche se non era in formissima, ha aiutato i suoi nella fase offensiva per provare a recuperare lo svantaggio

Venturi 5.5 - Come Enrici pecca nella marcatura sul goal subito, nel secondo tempo si sono fatti sentire più in attacco che in difesa

Enrici 5.5 - Stessa valutazioni di Venturi, peccano nella marcatura sul goal subito ma nel secondo tempo non c’è stata occasione per riscattarsi dato che il Padova non ha quasi mai attaccato

Missori 6 - E’ stato una bella gatta da pelare sulla fascia destra, tanta corsa e molto supporto offensivo arrivando più volte al cross e qualche volta anche alla conclusione. Pecca però di imprecisione nel passaggio finale

Palumbo 6 - E’ stato sempre nel vivo del gioco e si è fatto trovare diverse volte in area di rigore peccando però in fase conclusiva

Dal 75’ Biasci - s.v.

Palmiero 6 - Si fa trovare smarcato tra le linee e funge da spola tra le due fasi, in fase offensiva crea e si propone ma non trovando la via del goal

Dal 46’ Di Maggio 6 - E’ entrato con grinta e voglia di cambiare il match, ma purtroppo come tutti i suoi compagni pecca di precisione sul finale dell’azione

Besaggio 6 - Ha messo tanto cuore e grinta in campo, proponendosi e arrivando anche qualche volta alla conclusione ma anche per lui è mancata la freddezza nel passaggio finale

Moruzzi 6 - Condizione fisica eccellente da parte sua che è stata decisiva per creare problemi agli avversari. Spinta costante sulla fascia, un paio di conclusioni pericolose e si è mostrato disponibile anche in fase difensiva. Peccato per l’imprecisione continua nei suoi cross

Dal 82’ Di Paolo - s.v.

Cheddira 5 - Avrebbe potuto dare decisamente più supporto ai suoi compagni data la sua qualità, è stato completamente assente dalla partita

Dal 59’ Favilli 5.5 - Si è sentita la sua presenza in area al contrario del compagno per il quale è entrato, però ha avuto una grandissima occasione per pareggiare il risultato colpendo il pallone e spedendolo tra le braccia di Sorrentino

Russo 5.5 - Ad inizio partita sembrava potesse essere lui la spina nel fianco degli avversari, ma non è stato del tutto così: sicuramente si è mosso molto e ha servito dei buoni palloni ai compagni ma quest’oggi per lui è mancato proprio il killer-instinct

Allenatore: Nesta 6 - I suoi hanno dominato tutto il secondo tempo e parte del primo, l’idea di gioco e l’intensità c’è ma è mancata proprio la freddezza sotto porta e negli ultimi passaggi

LE PAGELLE DEL PADOVA

Sorrentino 7.5 - Mvp della partita per lui dopo che ha tenuto inviolata la porta del Padova con buonissimi interventi e riflessi, è stato sempre molto attento sulle azioni offensive avversarie non facendosi sorprendere mai

Dellavalle 6 - Insieme ai suoi compagni di reparto ha retto con forza gli attacchi degli avversari non subendo il goal del pareggio mostrando un ottimo livello di concentrazione

Sgarbi 6 - Ha mantenuto una buon livello di concentrazione per tutta la partita, rimanendo solido in difesa e in marcatura

Lovato 6 - Ottimo posizionamento in campo e buonissimi interventi difensivi, decisi e non fallosi, con un’ottima fase di marcatura

Carissoni 6 -Buona prestazione che l’ho ha visto tenere bene la fascia di sua competenza non facendosi saltare più di tanto dagli avverari

Fusi 6 - E’ stato il motore della squadra correndo molto, sia offensivamente che difensivamente arrivando anche più volte alla conclusione. Pecca per lui l’ammonizione subita per un gesto di stizza

Dal 66’Varas 6 - Da quando è entrato non si è sentito molto ma ha mantenuto bene la sua posizione senza infamia e senza lode

Zuelli 7 - Buonissima prova per lui nel primo tempo che trova il primo goal in campionato sfruttando un’ ottima sponda di Artistico. Sempre attivo in fase offensiva ha smistato molti palloni e creato occasioni per i compagni arrivando anche lui stesso qualche volta al tiro. Nel secondo tempo ha retto bene gli attacchi avversari insieme alla sua squadra

Dal 92’Galazzi - s.v.

Giunti 5.5 - Il ragazzo è stato al di sotto delle valutazioni dei compagni. Poca lucidità e troppo passivo in mezzo al campo, subendo anche un’ ammonizione

Dal 77’Pompetti - s.v.

Capelli 6.5 - Buonissima prestazione soprattutto nel primo tempo, un vero lottatore in mezzo al campo con alcuni recuperi e molte occasioni offensive create tra conclusioni e cross, dando anche il via all’azione del goal vittoria

Moro 5 - Completamente assente dalla partita, non si è mai visto nel tenere su palloni e neanche nella prima fase della pressione difensiva

Dal 92’Seghetti - s.v.

Artistico 6.5 - Primo tempo importante per lui con un ottimo utilizzo del corpo e un paio di proposizioni verso la porta pericolose, oltre ad aver servito l’assist del goal di Zuelli. Nel secondo tempo non si è quasi mai sentito ed è stato poi sostituito

Dal 77’Bortolussi - s.v.

Allenatore: Calabro 6.5 - Con le unghie e con i denti hanno portato a casa 3 punti fondamentali per un riscatto che si aspettava. Bravi nel trovare il goal nel primo tempo ma soprattutto a resistere ed incassare i colpi positivamente per più di 45 minuti