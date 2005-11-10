Il Benevento cala il tris ad Arezzo: Siatounis, Okereke e Mignani firmano lo 0-3
Daniel Uccellieri
Colpaccio esterno del Benevento, che passa 3-0 in casa dell'Arezzo. La squadra di Floro Flores prende il comando della gara nella ripresa: al minuto numero 49 sblocca la gara Siatounis, una ventina di minuti più tardi arriva il raddoppio firmato Okereke e nel finale Mignani fissa il punteggio sul definitivo 0-3. Con questo successo il Benevento sale a 14 punti, mentre l'Arezzo resta fermo a quota 10.
SERIE B - 8ª GIORNATA
Empoli-Vicenza 0-2
20' Rauti, 85' Pellizzari
Sabato 24 settembre 2026
Avellino-Padova 0-1
19' Zuelli
Cremonese-Juve Stabia 0-1
24' Bellich
Modena-Cesena 3-0
14', 31' Belotti, 34' Folino
Sudtirol-Sampdoria 1-1
34' Verschaeren, 90'+6 rig. Molina (S)
Virtus Entella-Mantova 0-1
12' Gliozzi
Catanzaro-Ascoli 1-6
18' Koffi (C), 21' e 76' Gori (A), 32' Acampora (A), 36' Gattoni (A), 45+1' Corradini (A), 53' Milanese (A)
Arezzo-Benevento 0-3
49' Siatounis, 66' Okereke, 87' Mignani
Domenica 25 settembre 2026
Ore 15.00 - Palermo-Carrarese
Ore 17.15 - Hellas Verona-Pisa
SERIE B, CLASSIFICA
Palermo 19
Mantova 17*
Modena 16*
Ascoli 15*
Benevento 14*
Pisa 13
Sudtirol 13*
Avellino 11*
Padova 10*
Arezzo 10
Virtus Entella 9*
Vicenza 9*
Hellas Verona 8
Juve Stabia 8°*
Cesena 8*
Carrarese 7
Empoli 7*
Cremonese 6*
Sampdoria 5*
Catanzaro 4*
* una gara in più
° penalizzazione di 4 punti inflitta dalla Giustizia Sportiva