Benevento, Caldirola carica l'ambiente: "La Serie A è solo rimandata"

Luca Caldirola ha commentato sui propri social il brutto ko subito dal suo Benevento contro il Cittadella, costato l’eliminazione dai playoff: “Una notte lunga, lunghissima, forse la più lunga della mia vita, una notte che mai e poi mai mi sarei aspettato di vivere. Mi ero immaginato di giocare la finale in casa nostra, con tutto lo stadio giallo-rosso e festeggiare una bellissima promozione. Purtroppo non è cosi, e forse non è giusto, o forse sì... Puntare il dito ora non serve a niente, cercare un colpevole non ci farà giocare in serie A l’anno prossimo. Capisco e comprendo la delusione di tutti! Io sono il primo ad esserlo, perché fin dal primo giorno di gennaio, da quando sono entrato in questa società ci ho creduto, ci ho creduto ogni singolo giorno. In ogni allenamento, su ogni pallone, in ogni contrasto, in ogni singolo minuto di ogni partita, nei momenti di difficoltà e in quelli di gioia. Ci ho creduto davvero. Fa male... molto male! Gli ultimi due anni sono stati difficili, ma non ho mai mollato, figuriamoci ora! Ora sono ancora più incazzato e motivato di prima! Dal primo giorno di ritiro, alla prima amichevole, alla prima di campionato.... La serie A non ci è stata tolta, è stata solo rimandata, perché il Benevento l’anno prossimo tornerà in Serie A, ci tornerà eccome! Lo merita la città, lo merita il Benevento Calcio , lo merita un presidente che, di persone come lui nel calcio ce ne stanno veramente poche, lo meritano tutti i Sanniti! Ma solo tutti insieme possiamo raggiungerla, noi e voi insieme! Uniti come i veri Sanniti! Ci vediamo a Luglio! #forzastrega”.