Benevento-Cesena 2-0, le pagelle: prima gioia per Siatounis, il VAR dice no a Bisoli

Terza vittoria consecutiva per il Benevento, primo ko stagionale per il Cesena. I padroni di casa si impongono con il punteggio di 2-0 grazie alle reti di Siatounis e Cherubini regalandosi una posizione ottima in classifica e alimentando il sogno di una piazza che crede in qualcosa in più di una salvezza tranquilla. Per gli ospiti una battuta d'arresto nell'aria dopo qualche prestazione tutt'altro che esaltante.

LE PAGELLE DEL BENEVENTO

Vannucchi 6 - Sempre pronto quando chiamato in causa, dice di no a Fiori opponendosi di piede.

Pierozzi 6,5 - Partita molto positiva da parte dell'esterno giallorosso che, dopo aver vinto tre campionati di fila in C, si sta ripetendo a buoni livelli anche in cadetteria. Dall'80' Romano sv.

Scognamillo 6,5 - Un po' di nervosismo nel finale, quando il Cesena non restituisce un pallone mandato volontariamente fuori dai giallorossi scatenando la furia dell'esperto difensore. Parole non certo affettuose all'indirizzo di Frabotta e giallo inevitabile. Per il resto prova quasi perfetta al centro della retroguardia.

Saio 6,5 - Il Benevento in panchina ha difensori esperti, ma le sue prestazioni in continuo crescendo giustificano in pieno la scelta di Floro Flores di cucirgli addosso una maglia da titolare.

Beruatto 6 - Non benissimo nella prima mezz'ora, da un suo errore a ridosso della propria area di rigore nasce un'occasione potenzialmente molto pericolosa per il Cesena. Ma nella ripresa è uno dei migliori in campo e va vicino al gol dopo l'ennesima cavalcata sulla corsia di competenza.

Koaun 6 - Sarebbe ingeneroso attribuirgli un'insufficienza, ma oggettivamente sbaglia tanto dal punto di vista tecnico. Si riscatta con una serie infinita di palloni recuperati. E nel finale scatena il pubblico chiedendo a gran voce il sostegno della Sud.

Maita 6 - A tratti meno appariscente del solito, ma la sua presenza a centrocampo è sempre importantissima per i giallorossi. Non butta mai via il pallone, proprio come vuole il mister. Dall'85' Simonetti sv.

Siatounis 6,5 - Prima gioia stagionale per un calciatore che sta sfruttando al massimo la vetrina della B dopo la splendida esperienza di Potenza. Avversario lasciato sul posto e pallone in fondo al sacco. Vicino alla doppietta nella ripresa.

Lamesta 6 - Tenta sempre la giocata ed è un merito per un calciatore devastante in C e che in B non è ancora esploso pur lasciando intravedere doti interessanti. Fa il suo, come sempre. Dal 62' Dalle Mura 6 - Entra in un momento delicato del match e risponde presente.

Salvemini 6 - Non è l'attaccante che fa impazzire gli amanti dell'estetica e non è un bomber da 15-20 gol in B, ma il lavoro al servizio della squadra è preziosissimo. Se gli esterni spingono e le mezzali si inseriscono è soprattutto merito suo.

Okereke 5,5 - Un passo indietro rispetto alla gara col Verona. Si inserisce con i tempi giusti e partecipa alla manovra offensiva, sbagliando però spesso la scelta finale. Generoso in ripiegamento. Dall'80' Cherubini 7 - Un gol annullato, la rete del 2-0, altri due tentativi pericolosi. Un quarto d'ora per confermare il suo valore.

Allenatore: Floro Flores 7 - Più o meno un anno fa si pensava fosse un traghettatore in attesa del nuovo allenatore del Benevento, oggi invece si gode in B un'ottima classifica e il terzo successo consecutivo con una prova matura e tatticamente intelligente.

LE PAGELLE DEL CESENA

Siano 6 - E' anche merito suo se il Cesena può almeno sperare fino alla fine di pareggiarla. Attentissimo su Beruatto.

Ciofi 6 - Tanta corsa lungo la corsia di competenza, ma gli esterni giallorossi spingono tanto e non sempre può accompagnare la manovra come vorrebbe. Dall'80' Magni sv.

Ilic 4,5 - Rovina una prestazione tutto sommato accettabile con un errore incomprensibile nel finale che consente a Cherubini di raddoppiare.

Mangraviti 5,5 - Soffre il duello fisico con Salvemini pur tenendolo lontano dall'area di rigore. Alti e bassi.

Frabotta 6 - Uno dei più positivi tra i ventidue, quando tocca palla si vede sia un lusso per la categoria. Corre per tre e sforna tanti cross interessanti, senza che i compagni ne sappiano approfittare.

Bisoli 5,5 - Il VAR gli nega la gioia del gol numero 33 in cadetteria. Lo aveva fatto bello, con un tiro potente e preciso che quasi toglieva la proverbiale ragnatela dall'incrocio. Per il resto è stato abbastanza discontinuo.

Bohinen 5 - Probabilmente esce per infortunio, visto che Okereke interviene duramente sulla caviglia, ma la sua resta una prova negativa. Non costruisce e non incide in interdizione, un rientro da dimenticare per l'ex Salernitana. Dal 45' Guidi 6 - Il palo gli nega la gioia del gran gol. Incide più dei titolari.

Dalla Vecchia 5 - Non sempre veloce nella circolazione del pallone. Inizia benino, ma si spegne prestissimo e resta negli spogliatoi già all'intervallo. Dal 45' Fiori 6 - Il suo ingresso vivacizza una manovra sin lì lenta e prevedibile. Perchè non dall'inizio?

D'Andrea 5 - Stesso discorso fatto per Dalla Vecchia. Un paio di buone giocate, poi si eclissa. Dal 67' De Benedetti 5,5 - Non ha inciso, ma ci ha messo tanta buona volontà

Shpendi 5 - Una squadra già più debole degli anni passati paga ancor di più a caro prezzo la giornata no del suo elemento migliore. La difesa di casa vince quasi tutti i duelli.

Pagano 5 - Parte esterno offensivo e si muove benino, paradossalmente esce dalla partita quando torna nel ruolo naturale. Ha talento, ma si esprime a sprazzi. Dal 67' Druiventak 5 - Fumoso e poco incisivo.

Allenatore: Diamanti 5 - La prima sconfitta stagionale nasce da una prova non brillante specialmente nel primo tempo. A dirla tutta anche nelle precedenti occasioni il suo Cesena non era stato particolarmente convincente.