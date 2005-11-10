Benevento, Floro Flores: "Rammaricato per il risultato. Sono due punti buttati"

Il tecnico del Benevento, Antonio Floro Flores, ha commentato in conferenza stampa il match disputato contro il Vicenza, come pubblicato dai colleghi di OttoPagine.it: "Non sono arrabbiato ma rammaricato. Abbiamo fatto una buona partita, meritando di più e sprecando abbastanza. A mente fredda la rivedrò e valuterò la partita, ma il calcio è questo. Se non la chiudi ti trovi sempre una brutta sorpresa. Perdere punti così fa tanto male, anche analizzarla diventa difficile perché l'abbiamo pareggiata. Dispiace perché sono due punti buttati, c'è tanto rammarico. I ragazzi la stanno vivendo come una sconfitta, ma non lo è: si deve ripartire da un primo tempo importante e occorre essere più cattivi".

Sulle condizioni fisiche di Okereke e sul cambio modulo, il tecnico ha risposto così: "Okereke non ha nessun problema, ha avuto crampi. Con l'ingresso di Dalle Mura pensavo di farli male in ripartenza, a tratti lo abbiamo fatto. E' normale che quando pareggi analizzi la partita diversamente, ma non vedo un Benevento che ha subito a tal punto di pareggiarla. Dispiace perché per quanto creato e come l'abbiamo preparata fa tanto male, ma domani si riparte. Ho poco da dire ai miei calciatori quando subisci due gol del genere. Bisogna accettare quanto accaduto e occorre ripartire come se fosse un pareggio importante per la conquista del nostro obiettivo".