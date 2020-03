Benevento, Inzaghi: "Con Vigorito e Foggia questa società non ha limiti"

Come da prassi oramai consolidata in questo periodo di quarantena anche Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, si raccontato attraverso una diretta su Instagram. L’allenatore della squadra prima in Serie B ha risposto a tantissimi tifosi campani, alcuni dei quali gli chiedevano anche una futura qualificazione alle coppe Europee: “Andiamoci piano - ha risposto SuperPippo (fonte Corriere dello Sport) -, ora è solo il momento di pensare alla Serie A. Certo che con un presidente come Vigorito e un direttore sportivo come Foggia nulla ci sarebbe precluso. Ora la nostra speranza però è quello di ripartire il più presto per completare il nostro percorso verso la massima serie, un premio che ci meritiamo assolutamente”.