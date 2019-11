Benevento, Montipò: "Senza l'espulsione sarebbe finita diversamente"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il portiere del Benevento Lorenzo Montipò ha parlato dopo il pareggio contro la Juve Stabia: "Gli avversari erano agguerriti perché il derby si sente. Su questo campo cercano di ottenere più punti possibili perché giocano bene. Noi abbiamo avuto il giusto atteggiamento, credo che senza l'espulsione di Caldirola sarebbe finita in maniera diversa - evidenzia Ottopagine.it -. Non abbiamo subito grossi pericoli, anche in inferiorità numerica. Loro hanno segnato grazie a un grande gol, ma oltre a quello non ricordo particolari occasioni. Non dico che in parità numerica potevamo vincerla, ma sicuramente avremmo creato maggiori occasioni. La prima ammonizione di Caldirola non c'era".