Benevento, occhi sull'infermeria: ancora lavoro differenziato per Antei e Sanogo

E' ripresa a pieno ritmo la preparazione del Benevento in vista della ripresa del campionato, con la squadra di mister Filippo Inzaghi che ha svolto quest'oggi un seduta mattutina all'antistadio "C. Imbriani": il programma odierno, come hanno riferito i canali ufficiali del club, ha previsto, in modo alternato, un lavoro di forza ed esercitazioni tecnico-tattiche sul campo, che precede poi la doppia seduta di domani.

Il tecnico sannita, però, deve fare anche i conti con l'infermeria. Hanno infatti proseguito il differenziato il difensore Luca Antei e il centrocampista Siriki Sanogo.