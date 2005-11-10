Benevento, Prisco: "Per continuare così serve divertirsi e restare uniti"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 14:59Serie B
autore Giuseppe Lenoci
17.10.2026 14:59Serie B
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Prima della sfida tra Benevento e Vicenza, ai microfoni di DAZN, è intervenuto il tecnico del Lane Antonio Prisco: "L'abbiamo preparata con allegria e divertimento. Vogliamo fare un campionato bello: per fare ancora questi risultati, dobbiamo restare uniti e voglia di divertirsi ancora di più".
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