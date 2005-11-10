Benevento-Vicenza 2-2, le pagelle: Siatounis timbra ancora, eurogol di Corazza e Caferri

Benevento e Vicenza si dividono la posta in palio di un match dai due volti: nel primo tempo doppio vantaggio dei campani grazie alle reti di Siatounis e Kouan, mentre nella ripresa i cambi hanno fatto la differenza con le reti di Corazza e Caferri per il 2-2 finale.

Risultato finale: Benevento-Vicenza 2-2

LE PAGELLE DEL BENEVENTO

Vannucchi 5,5 - Praticamente mai impegnato nel primo tempo, nella ripresa subisce due reti dalla distanza: sul secondo, il portiere poteva fare qualcosa di più.

Pierozzi 6 - Meglio nella prima frazione di gara con diversi spunti utili per i suoi compagni. Il cambio modulo non lo favorisce sicuramente.

Scognamillo 6,5 - Stringe i denti per essere uno dei protagonisti del suo Benevento, prova ad alzare un muro e ci riesce: i gol arrivano da due tentativi da fuori area.

Saio 6,5 - Vince il duello con l'ex Moncini e firma una prestazione sicuramente positiva per quanto mostrato in campo.

Beruatto 6 - Fuoco e fiamme sulla sua fascia di competenza, con diversi palloni messi al centro per il proprio reparto offensivo.

Dall'84' Romano sv

Siatounis 7 - Secondo gol consecutivo per il centrocampista: premiata la scelta del tecnico di dargli nuovamente fiducia. Si spegne nella ripresa, anche per stanchezza.

Maita 6,5 - Illuminante l'assist per l'illusorio vantaggio di Siatounis. Fa valere la sua esperienza a metà campo, mentre il giallo ad inizio ripresa forse lo condiziona più del dovuto.

Kouan 6,5 - Primo gol in campionato per la mezz'ala, abile a superare Gagno con un fendente dal limite dell'area. Nella ripresa però non riesce a contenere gli assalti avversari.

Dall'84' Simonetti sv

Lamesta 6,5 - Regala l'impressione di avere sempre la soluzione a portata di mano: la sua qualità non si discute, la prestazione è importante. A posteriori, la sostituzione è parsa arrivare in anticipo.

Dal 65' Cherubini 5,5 - Da u giocatore con le sue qualità, ci si aspetta sicuramente di più: non è particolarmente brillante nello sfruttare le occasioni in contropiede.

Salvemini 6,5 - Non trova il gol ma la sua prestazione è, ancora una volta, fondamentale per la sua squadra. Encomiabile il suo senso di sacrificio per la squadra.

Okereke 6 - Qualche sprint interessante per l'ex Cremonese, abile soprattutto a fare la differenza nella prima mezz'ora. Si ferma nella ripresa per crampi e Floro Flores lo sostituisce.

Dal 73' Delle Mura 6 - Il difensore entra per dare solidità al riparto e ci riesce: il Vicenza trova il pari solo grazie ad una prodezza.

Allenatore: Floro Flores 6 - La partita dei suoi ha due volti: brillanti nel primo tempo, rinunciatari nella ripresa. Neanche il cambio modulo ha evitato la rimonta: ci sono però degli elementi da considerare, come i due eurogol subiti e il primo tiro in porta concesso solo con il fendente di Corazza. Unico dubbio l'uscita di Lamesta, in palla e forse ancora con qualcosa nelle gambe da dare ai suoi.

LE PAGELLE DEL VICENZA

Gagno 6 - Beffato in occasione dei due gol, soprattutto nel secondo, ma nei successivi tentativi si mostra sicuro tra i pali.

Papetti 6 - Non trova le misure giuste per contenere gli ottimi inserimenti dei centrocampisti avversari.

Brighenti 6 - A differenza di altre gare, il difensore non sembra particolarmente concentrato e commette qualche errore.

Marchizza 6 - Cerca di ridare equilibrio al suo reparto dopo i gol subiti e aver passato i primi 45' sotto pressione.

Corazza 7 - Riesce a fare la differenza cambiando corsia, sfruttando lo spazio a disposizione e trovando il gol che rimette tutto in discussione. Salva sulla linea il tentativo sul finale.

Zonta 5 - Non brilla il centrocampista, in balia delle ondate del reparto avversario. Gallo lo richiama negli spogliatoi dopo un primo tempo davvero opaco.

Dal 46' Valoti 6,5 - Il suo ingresso regala più concretezza alla metà campo dei veneti e diventa protagonista in positivo del match con le sue sgroppate.

Bellemo 6 - Qualche scelta non particolarmente felice nel primo tempo, ma il mediano risponde con la sua esperienza e, nella ripresa, trova i tempi giusti per fare la differenza.

Pellizzari 5,5 - Non particolarmente brillante la prestazione del centrocampista, ammonito nella ripresa e senza spunti degni di nota.

Dall'83' Alessio sv

Costa 5,5 - Fatica e non poco ad arginare la forza prorompente della squadra avversaria. Non riesce a garantire la qualità mostrata lo scorso anno in Serie C.

Dal 66' Caferri 7 - Una sua prodezza regala ossigeno ai suoi: pareggio ottenuto grazie ad una parabola perfetta che beffa Vannucchi.

Moncini 5,5 - L'ex di turno non trova la migliore delle sue prestazioni, anche se viene servito poco. L'unico pallone giocabile diventa un pericolo per gli avversari. Qualche fischio dalle tribune durante il cambio.

Dal 66' Rauti 6 - Il suo apporto al match è certamente positivo con tanta corsa e soprattutto movimenti utili per creare spazi ai compagni.

Merkaj 5 - Non una giornata da ricordare per l'attaccante: perde i duelli con la difesa avversaria, viene servito poco dai compagni e non sembra avere il ritmo imposto dal Benevento.

Dal 56' Morra 6,5 - Entra molto bene in campo, studiando a fondo il pacchetto arretrato dei campani. Serve un cioccolatino da scartare ad Alessio per la clamorosa rimonta, non sfruttata dall'attaccante.

Allenatore: Gallo 6,5 - Dopo un primo tempo non particolarmente brillante, sarebbe stato facile per la sua squadra sfilacciarsi. I cambi e la volontà di riprendere la gara hanno permesso al tecnico di ricevere risposte positive dai suoi: un punto, arrivato così, che può dare sicuramente morale.